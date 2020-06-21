Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emeklinin gözü kulağı Kurban Bayramı'nda verilecek olan emekli ikramiyesinde! Ekonomik anlamda emekliyi rahat ettiren bayram ikramiyeleri için ilgili kurumlardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Corona virüsü sebebiyle bazı ödemeler erkenden yatırılmıştı. 2020 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bir ay erken ödenince gözler kurban bayramı emekli ikramiye ödemelerinin tarihine çevrildi. Buna göre; Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım sürüyor. Ülke genelindeki milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren bayram ikramiyesi 2020 tarihine ilişkin detaylar merak ediliyor. Buna göre; kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?