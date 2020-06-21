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ne zaman verilecek? emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ülkemizde ikinci dini bayram olan Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla beraber gözler emekli bayram ikramiyelerine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre 31 Temmuz tarihinde Kurban Bayramı kutlanacak. Türkiye’de yaklaşık 17 milyon emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kapsamında vatandaşların hesaplarına bayram öncesi 1000 TL yatırılması bekleniyor. Peki ne zaman verilecek? emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 21.6.2020 17:23 ABONE OL
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emeklinin gözü kulağı Kurban Bayramı'nda verilecek olan emekli ikramiyesinde! Ekonomik anlamda emekliyi rahat ettiren bayram ikramiyeleri için ilgili kurumlardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Corona virüsü sebebiyle bazı ödemeler erkenden yatırılmıştı. 2020 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bir ay erken ödenince gözler kurban bayramı emekli ikramiye ödemelerinin tarihine çevrildi. Buna göre; ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu? emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım sürüyor. Ülke genelindeki milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren bayram ikramiyesi 2020 tarihine ilişkin detaylar merak ediliyor. Buna göre; ?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? 2020

Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin verileceği tarih henüz açıklanmadı. Konuya dair güncel bilgi gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020

Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATAR?

Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.

Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.

Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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