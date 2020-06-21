Halkbank’ın Anneler Günü reklamı birinci

ARAŞTIRMA şirketi Ipsos, mayıs ayında en çok izlenen ve hatırlanan markalarla ilgili bir araştırma yaptı. Şirketin 4-24 Mayıs tarihlerini kapsayan araştırmasına göre Halkbank'ın Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi, bankacılık finans sektöründe en çok hatırlanan reklam filmi oldu. 2.5 gün yayımlanan film ayın da birincisi olmayı başardı. Yine Halkbank'ın tüm kategorilerde yayımladığı reklamlar, bankacılık sektöründe ayın en çok hatırlanan ikinci markası olarak kayda geçti. Halkbank geçtiğimiz günlerde de 'Önce Halk, Sonra Bankayız' sloganlı yeni reklam kampanyasına start verdi. Ünlü oyuncu Kerem Alışık'ın reklam yüzü olduğu kampanyanın lansman filmi yayına girdi.