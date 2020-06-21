Mayısta toparlanmaya başladık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin normalleşme sürecine 1 Haziran itibarıyla girdiğini belirterek, "Yavaş yavaş ekonomi de rayına oturmaya başlayacak. Mayıstan itibaren toparlanmaya başladık. Baktığımız zaman nisanda, yüzde 33.4 seviyesinde olan PMI endeksi mayısta yüzde 7.5 puan artarak yüzde 40.9 puana, ekonomik güven endeksi yüzde 61.7'ye, tüketici güven endeksi yüzde 59.5'a, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 79'a çıktı" dedi. Videokonferans yöntemiyle İstişare Kurulu'nu toplayan Pekcan, dış ticarette de mayısta nisana göre yüzde 10.8 artış olduğunu hatırlattı. Pekcan, şöyle konuştu: "İhracatın ithalatı karşılama oranı da ilk 5 ayda yüzde 74.6 olurken, altın hariç bu oran yüzde 79.9'a çıkıyor. İkinci çeyrekte pandeminin olumsuz etkileri görülecektir ancak üçüncü çeyrekten itibaren de toparlanma bekliyoruz." Dünyanın artık küresel tedarik ve değer zincirinde yeni adres arayışı içinde olduğunu söyleyen Pekcan, "Türkiye bu anlamda gerçek bir potansiyel sunuyor" dedi.