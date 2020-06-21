Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türk Lirası İdlib’de piyasayı rahatlattı

’de piyasayı rahatlattı

Giriş Tarihi: 21.6.2020 ABONE OL
Türk Lirası İdlib’de piyasayı rahatlattı
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Suriye Lirası'nın (SL) yüksek değer kaybetmesi nedeniyle Türk Lirası'nın (TL) kullanıma başlanması piyasayı rahatlattı. İdlib'in Sarmada beldesinde döviz bürosu işletmecisi Muhsin Hamoud, "Piyasaya Türk lirası girdikten sonra ekonomik durum bir nebze olsun düzeldi. Bundan sonra ümit ederiz ki tüm sektörler Türk lirası ile alışveriş yapar" dedi. Sarmada'da bakkal Ali Ebu Ras da TL'ye olan talebin arttığını ve tüccarların daha çok yöneleceğini kaydetti. Ebu Ras, kentte çalışan işçilerin artık TL ile ücret aldıklarını kaydetti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Lirası İdlib’de piyasayı rahatlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA