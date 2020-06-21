Türk Lirası İdlib’de piyasayı rahatlattı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Suriye Lirası'nın (SL) yüksek değer kaybetmesi nedeniyle Türk Lirası'nın (TL) kullanıma başlanması piyasayı rahatlattı. İdlib'in Sarmada beldesinde döviz bürosu işletmecisi Muhsin Hamoud, "Piyasaya Türk lirası girdikten sonra ekonomik durum bir nebze olsun düzeldi. Bundan sonra ümit ederiz ki tüm sektörler Türk lirası ile alışveriş yapar" dedi. Sarmada'da bakkal Ali Ebu Ras da TL'ye olan talebin arttığını ve tüccarların daha çok yöneleceğini kaydetti. Ebu Ras, kentte çalışan işçilerin artık TL ile ücret aldıklarını kaydetti.