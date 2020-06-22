Aydem’den ilk sürdürülebilirlik raporu

Aydem Yenilenebilir Enerji, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Yenilenebilir enerji üretiminde Türkiye'nin üçüncü büyük portföyüne sahip olan şirketin CEO'su İdris Küpeli, "Bugünün ihtiyaçları için daha verimli ve tasarruflu çözümler sunarken, bir taraftan da kaynakların, sektörümüzün, paydaşların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten yaklaşımlar geliştiriyoruz. Bugün ilk sürdürülebilirlik raporumuzu paylaşmaktan gurur duyuyoruz. 'Hayat için enerji' vizyonumuz doğrultusunda, insanların hayatlarına fayda sağlamayı görevimiz olarak görüyoruz" dedi.