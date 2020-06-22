Bakan Varank: Yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre %5,2 oranında arttı; Mayıs ayında 59,5 olan endeks, Haziran ayında 62,6 oldu.

Son dakika | Tüketici güven endeksi açıklandı

Açıklanan verinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüketici güvenindeki artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracaklarını duyurdu.

"YILIN SON 2 ÇEYREĞİNDE EKONOMİK CANLANMAYA HIZ KAZANDIRACAĞIZ"

Bakan Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tüketici güvenindeki artış mayıstan sonra haziranda da devam etti. Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de haziranda yüzde 4,5 arttı. Bu artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla, yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız" ifadesini kullandı.