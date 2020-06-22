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Dünya hayran kalmıştı! 'den satın alacak

savunma sanayisinde yaptığı hamleler ile dünyada bu alanda söz sahibi ülkeler arasına girdi. Gerek terör örgütü PKK'ya karşı gerekse Suriye ve Libya'daki operasyonlarda üstün performans gösteren 'lara talep her geçen gün artıyor. Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) alacaklarını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 18:00 Son Güncelleme: 22.6.2020 18:01 ABONE OL
Dünya hayran kalmıştı! Azerbaycan Türkiye'den SİHA satın alacak

Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, 'den silahlı insansız hava aracı () alacaklarını açıkladı. Hasanov, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun yeni silah ve araç alımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dünya hayran kalmıştı! Azerbaycan Türkiye'den SİHA satın alacak

Program sunucusunun, "Türk üretimi silahlı insansız hava araçları Suriye ve Libya'da başarı gösterdi. 'ın 'den bu araçlardan alma niyeti var mı?" sorusunu Zakir Hasanov, "Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Artık sonuç da var." şeklinde yanıtladı.

Dünya hayran kalmıştı! Azerbaycan Türkiye'den SİHA satın alacak

Bakan Hasanov, kardeş 'nin aynı zamanda askeri alanda 'a finansal yardım da sağladığını, Azerbaycan Milli Meclisinin bir süre önce bu konudaki anlaşmayı onayladığını da kaydetti.

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Dünya hayran kalmıştı! Azerbaycan Türkiye'den SİHA satın alacak
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