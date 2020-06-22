Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Emeklinin gözü kulağı Kurban Bayramı'nda verilecek olan emekli ikramiyesinde! Ekonomik anlamda emekliyi rahat ettiren bayram ikramiyeleri için ilgili kurumlardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Corona virüsü sebebiyle bazı ödemeler erkenden yatırılmıştı. 2020 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bir ay erken ödenince gözler kurban bayramı emekli ikramiye ödemelerinin tarihine çevrildi. Buna göre; Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım sürüyor. Ülke genelindeki milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren bayram ikramiyesi 2020 tarihine ilişkin detaylar merak ediliyor. Buna göre; kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?
Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin verileceği tarih henüz açıklanmadı. Konuya dair güncel bilgi gelince haberimizdeki yerini alacaktır.
Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020
Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020
Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.
Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.
Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.
Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.
Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak