Emekli zammı son dakika haberi: 2020 Temmuz SGK emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte zam oranları

Emekli Temmuz zammı, geçtiğimiz altı aylık dönemin enflasyon oranlarına göre belli olacak. Maaşlara yapılacak zam oranının belli olacağı tarihin yaklaşması ile birlikte konuyla ilgili son dakika haberleri de yakından takip edilmeye başlandı. 3 Temmuz'da belli olacak zam miktarı öncesinde konuşulan rakamlar netlik kazanmaya başladı. İlk 6 aylık enflasyonunun %4'nın üzerinde olması beklenirken tahminler, emekli maaşlarına yapılacak zammın %5 civarında olması yönünde. İşte emekli ve memur zam oranları ile ilgili son dakika haberi….

TEMMUZ 2020 ZAM ORANI NETLEŞMEYE BAŞLADI

Ekonomistlerle yapılan ankette, enflasyon tahmini Haziran ayı için yüzde 0.50 oldu. Buna göre; ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.09 olacak.

Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 1.09 enflasyon farkıyla yüzde 5.09'a yükselecek.