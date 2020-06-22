Emekli zammı son dakika haberi: 2020 Temmuz SGK emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte zam oranları

Emekli Temmuz zammı, geçtiğimiz altı aylık dönemin enflasyon oranlarına göre belli olacak. Maaşlara yapılacak zam oranının belli olacağı tarihin yaklaşması ile birlikte konuyla ilgili son dakika haberleri de yakından takip edilmeye başlandı. 3 Temmuz'da belli olacak zam miktarı öncesinde konuşulan rakamlar netlik kazanmaya başladı. İlk 6 aylık enflasyonunun %4'nın üzerinde olması beklenirken tahminler, emekli maaşlarına yapılacak zammın %5 civarında olması yönünde. İşte emekli ve memur zam oranları ile ilgili son dakika haberi….
TEMMUZ 2020 ZAM ORANI NETLEŞMEYE BAŞLADI
Ekonomistlerle yapılan ankette, enflasyon tahmini Haziran ayı için yüzde 0.50 oldu. Buna göre; ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.09 olacak.
Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 1.09 enflasyon farkıyla yüzde 5.09'a yükselecek.
EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yüzde 5.09'luk tahmine göre en düşük aylıklar da belli oldu. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya çıkacak.
Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 796 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 874 liraya ulaşacak.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memurlar ve emekliler, zammı Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanacağı 3 Temmuz'da öğrenecek, ay içinde de hesaplarında görecek.
Zamlı maaşlar memurlara 15 Temmuz'da, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de tahsis numaralarının son rakamına göre 17-29 Temmuz'da ödenecek.
Maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılan memur emeklileri ise enflasyon verileri bekleneceğinden, ödemelerini zamsız olarak alacak. Fark daha sonra yatırılacak.
Emeklilerin Temmuz'da maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de zamlanacak. Maaşlar artacağı için, bunun üzerinden hesaplanan ek ödemenin tutarı da yükselecek. Ek ödeme, yeni maaşın yüzde 4'ü olacak.
GEÇEN YIL NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, 2019'un ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6.49 arttı. Böylece memur ve emeklilere ocakta aldıkları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödendi. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yılın ilk 6 ayında yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırıldı.
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?
TÜİK'in açıkladığı 2020 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 1.36, yıllık 11.39 yüzde oldu. Beklenti aylık 0.90 - 1, yıllık yüzde 10.66 idi. Enflasyon, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.85 artış göstermişti. Mayıs 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 66 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 70 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 282 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Artışın yüksek olduğu gruplar yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,30 ile ulaştırma oldu. En düşük artış yüzde 0,16 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.