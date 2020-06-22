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| Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştı: Şimdi önümüzde kolay olanı var

Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabı Twitter'dan salgını ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. " mesajını verdi.

Giriş Tarihi: 22.6.2020 14:41 Son Güncelleme: 22.6.2020 15:09 ABONE OL
Son dakika | Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştı: Şimdi önümüzde kolay olanı var

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan corona salgını ile ilgili bir video paylaşımında bulundu.

ZORU BAŞARDIK, ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE KOLAY OLANI VAR

Bakan Albayrak, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. " dedi.

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Son dakika | Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştı: Şimdi önümüzde kolay olanı var
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