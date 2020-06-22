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| açıklandı

haberi... () Haziran ayı tüketici güven endeksini son dakika olarak açıkladı. Endeks, haziran ayında bir önceki aya göre %5,2 oranında arttı; Mayıs ayında 59,5 olan endeks, Haziran ayında 62,6 oldu.

Giriş Tarihi: 22.6.2020 10:04 Son Güncelleme: 22.6.2020 10:17 ABONE OL
Son dakika | Tüketici güven endeksi açıklandı

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre %5,2 oranında arttı; Mayıs ayında 59,5 olan endeks, Haziran ayında 62,6 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,9 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 79,2 iken, Haziran ayında %0,8 oranında artarak 79,9 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 85,5 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 81,8 iken, Haziran ayında %4,5 oranında artarak 85,5 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mayıs ayında 55,3 iken, Haziran ayında %12,2 oranında artarak 62,1 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 23,1 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Mayıs ayında 21,7 iken, Haziran ayında %6,5 oranında artarak 23,1 oldu.

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Son dakika | Tüketici güven endeksi açıklandı
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