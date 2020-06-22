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Türkiye’nin ilk sanal savunma fuarı

Giriş Tarihi: 22.6.2020 ABONE OL
Türkiye’nin ilk sanal savunma fuarı
Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının yerli ve milli çözümlerle karşılanması için çalışan SAHA İstanbul, savunma sanayisinde ürün ve kabiliyetlerin tanıtılması için sanal fuar düzenliyor. SAHA İstanbul'un 4-7 Kasım 2020'de İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleyeceği SAHA EXPO fuarı ile koordineli gerçekleştirilecek SAHA EXPO sanal fuarı, BİTES tarafından geliştirilen XperEXPO uygulaması ile yapılacak. Fuarda başta Akıncı TİHA, Bayraktar TB2, Anka, Altay Tankı, Atak helikopteri, zırhlı araçlar ve füze sistemleri olmak üzere yüzlerce firmanın ürünleri hakkında detaylı bilgi almak mümkün olacak.
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Türkiye’nin ilk sanal savunma fuarı
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