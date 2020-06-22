Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz bireysel temel ihtiyaç kredi başvuru sonucu sorgulama...

Ziraat Bankası bireysel temel ihtiyaç destek kredisi için her gün binlerce vatandaş başvurularını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kampanya Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan oluşan negatif etkinin azalabilmesi amacından vatandaşlara sunulan kredi paketleri arasında yer alıyor. Buna göre; 6 ay geri ödemesiz ve 10 bin TL'ye kadar verilen Ziraat Bankası ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte Ziraat Bankası kredi başvuru sonucu sorgulama ve diğer tüm detaylar…
Koronavirüs salgını sürecinde kamu bankaları olan Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafınca müşterilerine sunulan birçok kredi paketi bulunuyordu. Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan bu paketlerden Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredi başvuruları binlerce kişi tarafından gerçekleştirilmeye devam ederken öte yandan başvuru sürecinin tamamlayan vatandaşlar kredi başvuru sonucu sorgulama için detayları merak ediyor…
İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamadan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredi kullanmak mümkün.
Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi kullanabilirsiniz.
Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ SORGULA!
ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUM HANGİ AŞAMADA?
Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.
KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER NELERDİR?
Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz
Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? (10 Bin TL kredi ) Başvuru yapma ve sorgulama | Video
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;
10.000,-TL'ye kadar,
6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
Aylık Eşit Taksitli,
Kredi kullanabilecektir.