Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Acil durum butonuna bluetooth desteği

butonuna bluetooth desteği

Giriş Tarihi: 23.6.2020 ABONE OL
Acil durum butonuna bluetooth desteği
Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP'in Acil Durum Butonu'nda yer alan 'Yardım İste' özelliği, ihtiyaç halinde bluetooth teknolojisi üzerinden de çalışarak acil durumlarda hayat kurtaracak. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "BiP Acil Durum Butonu 'Yardım İste' özelliğimiz Bluetooth bağlantısı üzerinden kullanıcılarına etrafındaki kişilerden sesli ve yazılı olarak yardım isteyebilme imkânı tanıyor. Bu özellikle acil ve doğal afet durumlarında daha fazla vatandaşımızın güvende kalmasını sağlamayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Acil durum butonuna bluetooth desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA