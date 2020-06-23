Acil durum butonuna bluetooth desteği

Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP'in Acil Durum Butonu'nda yer alan 'Yardım İste' özelliği, ihtiyaç halinde bluetooth teknolojisi üzerinden de çalışarak acil durumlarda hayat kurtaracak. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "BiP Acil Durum Butonu 'Yardım İste' özelliğimiz Bluetooth bağlantısı üzerinden kullanıcılarına etrafındaki kişilerden sesli ve yazılı olarak yardım isteyebilme imkânı tanıyor. Bu özellikle acil ve doğal afet durumlarında daha fazla vatandaşımızın güvende kalmasını sağlamayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.