AgriVirtual Fuarı’na 2 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Makine İhracatçıları Birlikleri organizasyonunda Selçuk Üniversitesi tarafından ilk yerli ve milli yazılımla düzenlenen AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı açıldı. SABAH gazetesi, sabah.com.tr ve Daily Sabah ana medya sponsorluğunda açılan fuar yerli ve milli yazılımla hazırlandı.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, normalleşme süreciyle yenilikçi adımların atılması gerektiğinin altını çizerek, "Bugün tüm dünyaya örnek olacak önemli bir etkinliği başlatmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bu fuar içinde bulunduğumuz kısıtlayıcı koşullarda dahi bizim Türk insanı olarak üretme ve gelişme azmimizi gösteren çok önemli bir adımdır. Bu sanal fuar aynı zamanda, Türkiye'nin ve Türk üreticisinin yenilikçiliğini, vizyonunu, inovatif kapasitesini ve dijital çağda yer alma becerisini gösteren en güzel örneklerden birisidir. Daha fuar açılmadan fuar web sitemize büyük bir ilgi var. Bugün 61 firmamız katılım göstermektedir" dedi.Pekcan, tarım ve hayvancılık makinaları sektörünün 125 milyar dolarlık bir hacme ulaşmasının öngörüldüğüne dikkati çekerek, Türkiye'nin pazar büyüklüğü bakımından Almanya, İtalya ve Fransa'nın ardından dördüncü sırada olduğunu kaydetti. Pekcan, "Tarım makinelerinin üretiminde daha da ileri noktalara gelmek için hep birlikte çalışmalıyız. Biz bakanlık olarak destek vermeye hazırız" diye konuştu.TİM Başkanı İsmail Gülle, fuar ile bugün ticaret tarihine not düşülecek bir olayın gerçekleştiğini söyledi. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, tarım makinaları ihracatında sağladıkları yıllık artışın ortalama yüzde 18-19 olduğunu söyledi. Karavelioğlu, "Tarım makinalarında 2019 yılını 1 milyar 41 milyon dolar ihracat, 282 milyon dolar ithalat ile kapattık. Bu büyük başarımız, ülkemizin sahip olduğu sıra dışı tarımsal çeşitlilik ve potansiyele dayanıyor" ifadelerini kullandı.Fuarda sektörün önde gelen kanaat önderlerinin katılımıyla webinarlar düzenlenecek. AgriVirtual Fuarı'na 2 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor. Küresel ölçekte tarım ve hayvancılık sektöründe yapılan ilk sanal fuar olma özelliğini de taşıyan söz konusu etkinlikte, fuar alanı üç boyutlu olarak tasarlandı. Sanal fuarın web sitesi dört dilde hizmet veriyor.