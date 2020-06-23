Borsa İstanbul devleri geride bıraktı

Kovid-19'un başlamasından bu yana geçen sürede dünyada borsalar allak bullak oldu. Ocaktan bu yana virüs ile yatıp kalkan endeksler, birbiri ardına kayıplar yaşadı. Oluşan panik havasıyla tüm borsalar eridi. Büyük borsalardan sadece üçü kayıplarını geri aldı ve pozitif olarak ayrıştı. 2019'u 114.424 puandan kapatan Borsa İstanbul, dün kapanış itibarıyla 115.190 puana çıktı. Geçen yıldan bu yana yüzde 0.6 arttı. Yani endeks, Kovid-19'un yaralarını sararak, 2020'deki kaybın tamamını kapattı. Borsa İstanbul'un haftalık artışı yüzde 3.44, aylık artışı yüzde 11.4 ve yıllık artışı ise yüzde 20.55 düzeyinde gerçekleşti. Bu hızlı artış seyrine bakınca pozitif ayrışmayı görmek mümkün.Türk borsasının dışında dünyada artış gösteren diğer borsalar ise Nasdaq ve Japon Nikkei Endeksi... Nasdaq'taki artış yılbaşından bu yana yüzde 10.8 oldu. Japon Nikkei 225 TOPIX Endeksi de Borsa İstanbul gibi yılbaşından bu yana tüm kaybını geri aldı. Kuveyt, Danimarka, Estonya gibi görece küçük borsalara bakınca da 16 endeksin yılbaşından bu yana pozitif durumda.Borsa İstanbul'u ayrıştıran en büyük nedenlerden biri de yerli yatırımcılar... Ekonomi yönetiminin faizlerin düşürülmesi yönünde attığı adımlar, normalleşme tedbirleri ve güvenle birlikte Borsa İstanbul'a yerliler alıma geçti. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, "Bizim borsamızda daha çok yerel yatırımcının alımı ile artış var. Bizi dünya borsaları ile ayrıştıran nokta da bu. Tabi dolar bazında geçtiğimiz yıla göre negatifte olduğumuzu da belirtmek lazım" dedi.AVRUPA borsaları Kovid-19 döneminde en büyük kaybı yaşayanlar oldu. Avusturya borsası ATX Endesi yüzde 27.25 ile başı çekti. Komşu Yunanistan'da ise düşüş oranı yüzde 27 düzeyinde. İspanya'da IBEX 35 yüzde 22.3'lük bir düşüşle en çok kaybedenlerden oldu. Yine dünyanın en büyüklerinden olan Fransa CAC 40 endeksi yüzde 16.7 düşüş yaşarken, İngiltere FTSE 100 yılbaşından bu yana yüzde 16.57 eridi. Almanların DAX endeksi de yüzde 6.93 düşüş yaşadı.TERA Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Türkiye piyasalarının gözle görülür şekilde pozitif ayrıştığını belirterek, "Yurtiçi gözle görülür şekilde pozitif ayrışmış durumda ve yabancı yatırımcı davranışı ile BİST ilişkisi zayıfladı. Bunu da yabancı payı düşerken borsanın yükselmesinden görüyoruz. Yerli yatırımcının ağırlığının artması ve borsaya daha çok ilgi göstermesi, başta bankacılık olmak üzere defansif sektörlerden ana endeks hisselerine ve sektörlerine ilginin artmasını sağlıyor. Getiri arayan yatırımcının diğer enstrümanlarda potansiyelini zayıf görmesinin etkileri de var. Faizlerin düşmesi ve normalleşme aşaması ile beraber ekonomide artan talep ve kredi talebi ile beraber de pandemi döneminde durgunluk etkileri yaşayan sektörler olumlu etkilendi. Bu hafta Merkez Bankası'nın da faiz kararı var ve politika faizinin 25 baz puan daha düşmesini bekliyoruz. Artan yerli yatırımcı ilgisi ve düşen faizler borsanın hikayesi olarak destekleyici olmayı sürdürebilir" şeklinde konuştu. Son dönemde yurtdışı piyasaların biraz daha karışık bir görüntü sergilediğini de belirten Erkan, "Koronavirüs ikinci dalga endişeleri küresel siyasette belirsizlik alternatif varlık talebini de beraberinde getiriyor" dedi.