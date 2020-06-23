Gerçeğinden ayırt etmek çok zor! Suriye altını oyunu...

TEZGAHLARDA YERİNİ ALIYOR, TALEP YÜKSEK

İmitasyon ürünler ve Suriye altını satışı da yapılan bir işyerinde çalışan Gamze Taraca, takıcı ve tezgahlarda 10 ila 50 lira arasında satılan imitasyon altınlara talebin çok yüksek olduğunu söyledi. Gamze Taraca, "Altın fiyatları çok yükselince hanımlar bu ürünlere yöneliyor. Fiyatları çok uygun, gerçeğinden ilk bakışta ayırt etmek çok zor. Ciddi miktarda satış yapıyoruz" dedi.

İş yerine imitasyon altın almaya gelenler ise ürünü günlük kullanım için aldıklarını, düğünlerde takılmasının hoş olmadığını belirtti.