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Gerçeğinden ayırt etmek çok zor! altını oyunu...

Türkiye'de son dönemde altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte bazı vatandaşlar, 'çakma altın' olarak adlandırılan altını almaya başladı. Özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça artan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan kuyumcu Bülent Dalyan, bu ürünü gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu kaydetti.

DHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 09:46 Son Güncelleme: 23.6.2020 09:49 ABONE OL
Gerçeğinden ayırt etmek çok zor! Suriye altını oyunu...

Koronavirüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen altını yaygınlaşmaya başladı. Düğün yapan çiftlere takılan altınların ilk bakışta ayırt edilemeyecek özelliklerde olduğunu söyleyen Kuyumcu Bülent Dalyan, "Maddi durumu elverişli olmayan kişiler 'elleri boş kalmasın' diyerek gelin ve damada sahte altın takıyor. Tabi çiftlerin bunu ilk bakışta anlaması çok zor. Firmamıza geldiklerinde takılan altının sahte olduğu ortaya çıkıyor" dedi.

Gerçeğinden ayırt etmek çok zor! Suriye altını oyunu...

NASIL ANLAŞILIR?

Sahte altının gerçek altından ayıran en belirgin özelliğinin rengi ve hafifliği olduğunu belirten Dalyan, "Sahte altına yakından bakıldığında üzerindeki işçilik kendini belli eder. En ayırt edici özelliği ise koyu sarı rengidir. Eline aldığında diğer altınlara göre hafif kalır. Bir de üzerine herhangi bir metal ile kazınırsa boyası kalkar. Gerçek altın ne kadar kazınırsa kazınsın özelliğini kaybetmez" diye konuştu.

Gerçeğinden ayırt etmek çok zor! Suriye altını oyunu...

Aynı görünüm ve ebattaki 'Adana burması' modelinde yapılmış altını ile gerçeğini hassas teraziye koyan Dalyan, gerçek altının 30 gram, sahte altının ise 15 gram olduğunu gösterdi.

Gerçeğinden ayırt etmek çok zor! Suriye altını oyunu...

TEZGAHLARDA YERİNİ ALIYOR, TALEP YÜKSEK

İmitasyon ürünler ve altını satışı da yapılan bir işyerinde çalışan Gamze Taraca, takıcı ve tezgahlarda 10 ila 50 lira arasında satılan imitasyon altınlara talebin çok yüksek olduğunu söyledi. Gamze Taraca, "Altın fiyatları çok yükselince hanımlar bu ürünlere yöneliyor. Fiyatları çok uygun, gerçeğinden ilk bakışta ayırt etmek çok zor. Ciddi miktarda satış yapıyoruz" dedi.

İş yerine imitasyon altın almaya gelenler ise ürünü günlük kullanım için aldıklarını, düğünlerde takılmasının hoş olmadığını belirtti.

Gerçeğinden ayırt etmek çok zor! Suriye altını oyunu...

İş yerine imitasyon altın almaya gelenler ise ürünü günlük kullanım için aldıklarını, düğünlerde takılmasının hoş olmadığını belirtti.

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Gerçeğinden ayırt etmek çok zor! Suriye altını oyunu...
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