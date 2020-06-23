Güven 14 ayın en yükseğinde

Mayısta başlayan normalleşme süreci verilere yansımaya devam ediyor. Nisanda geriledikten sonra mayısta yeniden yükselişe geçen tüketici güven endeksi, haziranda son 14 ayın en yüksek seviyesi olan 62.6 puana yükseldi. Nisanda 54.9 olan endeks, mayısta 59.5 olarak gerçekleşmişti.Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 5.2 oranında artarak 62.6 seviyesinı çıktı. Böylece, Nisan 2019'dan sonraki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.Endeksteki tüm alt kalemlerde artış yaşandı. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 0.8 artarak 79.9 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 4.5 yükselerek 85.5'e ulaştı. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bu ay, geçen aya göre yüzde 12.2 artarak 62.1 olarak gerçekleşti.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüketici güvenindeki artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracaklarını duyurdu. Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüketici güvenindeki artış mayıstan sonra haziranda da devam etti. Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de haziranda yüzde 4.5 arttı. Bu artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla, yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız" ifadesini kullandı.