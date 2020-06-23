Hatay'da üretip yurt dışına "faydalı böcek" satıyorlar! En çok talep...

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Hatay'da üretip yurt dışına "" satıyorlar! En çok talep...

Hatay'da iki ortak tarafından kurulan bir tesiste üretilen faydalı böcekler, narenciye, süs bitkileri ve seralarda zarar veren haşereye karşı kullanılmak üzere yurt dışına pazarlanıyor. İki ortak tarafından kurulan tesiste üretilen faydalı böcekler, özel kutularda 7 ülkeye gönderiliyor. Tesis sahibi Halil Demirbaş, "Kapasite ve talepler artınca yurt dışına da ihraç etmeye başladık" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 11:56 Son Güncelleme: 23.6.2020 12:00 ABONE OL
Yurt dışına faydalı böcek satıyorlar!

Halil Demirbaş ve Lerzan Bakırcıoğlu Erkılıç, birlikte çalıştıkları Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünden emekli olduktan sonra biyolojik mücadelede önemli rol oynayan üretmeye karar verdiler.

Yurt dışına faydalı böcek satıyorlar!

Erzin ilçesinde 2004 yılında kurdukları tesiste üretim için kolları sıvayan Demirbaş ve Erkılıç, çiftçilerden artan talep üzerine her geçen yıl "" üretim kapasitesini arttırdılar.

Yurt dışına faydalı böcek satıyorlar!

"Biyoavcı" ve "Biyoarı" isimli iki türden yılda 70 milyon üreten ortaklar, bunun 1 milyon 800 binini Belçika ile İsrail başta olmak üzere 7 ülkeye satıyorlar.

Yurt dışına faydalı böcek satıyorlar!

Türkiye'deki narenciye bahçeleri, seralar ve süs bitkilerinde kullanılmak üzere iç piyasaya yılda 21 milyon 200 bin satan Demirbaş ve Erkılıç, geri kalan 43 milyon böceği ise stok olarak bekletiyor.

Yurt dışına faydalı böcek satıyorlar!

HEM YURT İÇİ HEM DE YURT DIŞINA FAYDALI BÖCEK SATIYORLAR

Tesis ortaklarından Halil Demirbaş, AA muhabirine, emekli olduktan sonra bu işi yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Yurt dışına faydalı böcek satıyorlar!

Kurdukları tesiste yaklaşık 16 yıldır üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Demirbaş, "Biyoavcı" isimli böcekten yılda 25 milyon, "Biyoarı" isimli böcekten de 45 milyon üretim yaptıklarını belirtti.

Yurt dışına faydalı böcek satıyorlar!

Bunların özellikle narenciyede "unlubit" üretiminin biyolojik mücadelesinde kullanıldığına değinen Demirbaş, şöyle devam etti:

"Ayrıca narda, bağda ve süs bitkilerinde de kullanılabiliyor. Kapasite ve talepler artınca yurt dışına da ihraç etmeye başladık. Yıllık 1 milyon 200 bin Biyoavcı isimli böceğin ihracatını yapıyoruz. En çok talebi Belçika'dan alıyoruz. Yılın her haftası bizden böcek talep ediyorlar. Tabi ki bunların yanı sıra Güney Afrika ve Kanada gibi birçok ülkeye de gönderiyoruz."

Yurt dışına faydalı böcek satıyorlar!

BÖCEKLER YURT DIŞINA KÖPÜK KUTULARDA UÇAKLA GÖNDERİLİYOR

Tesisin dört bölümden oluştuğunu ve üretimi gerçekleşen böceklerin köpük kutularda yurt dışına uçakla gönderildiğini anlatan Demirbaş, üretim ve paketlemenin aynı binada yapıldığını söyledi.

Yurt dışına faydalı böcek satıyorlar!

Üretimde yılda yaklaşık 300 ton patates kullandığını aktaran Demirbaş, 50 bin liralık bir böceğin yaklaşık 10 bin lira transfer maliyeti olduğunu belirtti. Demirbaş, narenciyede çözümün faydalı böceklerden geçtiğinin altını çizdi.

Yurt dışına faydalı böcek satıyorlar!

"UZUN YILLARDIR KULLANAN ÇİFTÇİLERİMİZ VAR"

Tesisin bir diğer ortağı Lerzan Bakırcıoğlu Erkılıç da kullanan çiftçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Yurt dışına faydalı böcek satıyorlar!

Tesisi kurduklarında en büyük desteği de çiftçilerden gördüklerini anlatan Erkılıç, "Uzun yıllardır kullanan çiftçilerimiz var. Zaten o çiftçilerimizle bu işe başladık." dedi.

Yurt dışına faydalı böcek satıyorlar!

Dört bölümlü tesiste üretimi gerçekleşen ve kadın işçiler tarafından büyük titizlikle paketlenen faydalı böcekler, pazarlara ulaştırılmak üzere kargolanıyor.

Yurt dışına faydalı böcek satıyorlar!
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Hatay'da üretip yurt dışına "faydalı böcek" satıyorlar! En çok talep...
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