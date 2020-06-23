Hatay'da üretip yurt dışına "faydalı böcek" satıyorlar! En çok talep...

Bunların özellikle narenciyede "unlubit" üretiminin biyolojik mücadelesinde kullanıldığına değinen Demirbaş, şöyle devam etti:

"Ayrıca narda, bağda ve süs bitkilerinde de kullanılabiliyor. Kapasite ve talepler artınca yurt dışına da ihraç etmeye başladık. Yıllık 1 milyon 200 bin Biyoavcı isimli böceğin ihracatını yapıyoruz. En çok talebi Belçika'dan alıyoruz. Yılın her haftası bizden böcek talep ediyorlar. Tabi ki bunların yanı sıra Güney Afrika ve Kanada gibi birçok ülkeye de gönderiyoruz."