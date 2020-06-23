Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Normalleşme ödeneği nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği için binlerce vatandaşın araştırmaları sürüyordu. Bu kapsamda konuya ilişkin açıklama Bakan Zehra Zümrüt tarafından yapıldı. Kısa Çalışma Ödeneği sürecinin bittiğini ancak normalleşme desteği adı altında yeni bir destek verileceğini açıkladı. Vatandaşlar yeni uygulanacak olan bu ödeneğe dair tüm detayları merak ediyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Normalleşme ödeneği nedir? İşte detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI? NORMALLEŞME ÖDENEĞİ NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel bir kanalın canlı yayınında gündeme ilişkin soruları tek tek yanıtladı. Pandemi döneminde alınan önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Zümrüt, istihdamın korunması amacıyla işten çıkarma yasağının uzatılacağını bildirdi ve devam etti…