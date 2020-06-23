Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Normalleşme ödeneği nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği için binlerce vatandaşın araştırmaları sürüyordu. Bu kapsamda konuya ilişkin açıklama Bakan Zehra Zümrüt tarafından yapıldı. Kısa Çalışma Ödeneği sürecinin bittiğini ancak normalleşme desteği adı altında yeni bir destek verileceğini açıkladı. Vatandaşlar yeni uygulanacak olan bu ödeneğe dair tüm detayları merak ediyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Normalleşme ödeneği nedir? İşte detaylar…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI? NORMALLEŞME ÖDENEĞİ NEDİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel bir kanalın canlı yayınında gündeme ilişkin soruları tek tek yanıtladı. Pandemi döneminde alınan önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Zümrüt, istihdamın korunması amacıyla işten çıkarma yasağının uzatılacağını bildirdi ve devam etti…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SONA ERDİ...
Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi?" sorusuna ise "Kısa çalışma işin tamamen durdurulmasını esas alıyor. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneklerini çok hızlı bir şekilde yürüttük. Ama biz 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecini başlattık. Bu kapsamda iş yerleri işe başladıkları için, bu hızı devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Normalleşme desteği altında daha etkin bir modelle çalışıp süreci kısa çalışmadan çıkarıp normalleşme sürecine götüreceğiz" dedi.
"Fesih kısıtı sayesinde vatandaşların işlerini kaybetmelerini engelledik. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldık. Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık. Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız. Çalışanımızın işsiz kalmasını istemiyoruz, bu birinci maddemiz. Çalışanlarımızın normal sürece geçmesi için normalleşme desteği adında yeni bir modelle çalışacağız.
Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak. Çalışma Bakanlığı olarak hedefimiz istihdamı korumak. 2019 Ocak ile 2020 Nisan arasında işini kaybeden çalışanlarımızı yeniden kazanmak istiyoruz. Ekonomiye katkı sunmuş insanlarımız var. Bu destekle bu amaca hasıl olacağımıza inanıyoruz"