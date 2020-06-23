Son dakika: 1000 TL pandemi başvuru sonucu sorgulama ekranı! 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

1000 TL sosyal yardım parası başvurularına ilişkin son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Ülkemizde corona virüsü salgını süresinde ekonomik anlamda etkilenen dar gelirli ailelere 1000 TL pandemi sosyal yardım parası veriliyor. En son 1. Ve 2. Faz ödemeleri tamamlanmış gözler 3.faz ödemelerine çevrilmişti. E Devlet üzerinden başvurular yapılmakla birlikte yine pandemi sonuçları da E Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları nasıl yapılır? Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin son dakika haberler…
Yeni tip corona virüsüne karşı pandemi sonuçları son dakika haberleri yoğun bir şekilde takip ediliyor. E Devlet üzerinden başvurular yapılmakla birlikte yine pandemi sonuçları da E Devlet üzerinden sorgulanabilecek. 3. faz kapsamında e-Devlet üzerinden alınmaya devam eden Pandemi Sosyal Yardım başvuruları sürekli olarak değerlendirilmeye devam ediyor.
3. faz başvurularının başlamasının ardından geçen kısa süre zarfının ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada arsası, arabası ve 100 Büüykbaş Hayvanı olanda başvuruyor açıklamasında yapmış. Başvuruların değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra ödeme işleminin gerçekleştirildiği açıklanmıştı.
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.