Altında yükseliş sürüyor SON DAKİKA! Gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Haziran Salı altın fiyatları güncel rakamlar

Son zamanlarda yatay bir davranış sergileyen altın fiyatları, yükselişle başladığı bu haftada son bir ayın zirve rakamını gördü. Uzmanlara göre altının ons fiyatında 1740 doların destek olarak öne çıktığını görüşü öne çıkarken gram altın fiyatlarının bir süre 380-390 Türk Lirası bandında seyredeceği söyleniyor. Uzman yorumlarının yanı sıra altın fiyatlarını doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyen son dakika haberleri, anlık değişimler yatırımcıların yakın takibinde. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 23 Haziran 2020 Salı altın fiyatları son dakika haberi…

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 23 HAZİRAN SALI

'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Haziran sonuna doğru doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Buradan 23 Haziran 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz…