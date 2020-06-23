Altında yükseliş sürüyor SON DAKİKA! Gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Haziran Salı altın fiyatları güncel rakamlar

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Altında yükseliş sürüyor SON DAKİKA! Gram, çeyrek bugün ne kadar? 23 Haziran Salı altın fiyatları güncel rakamlar

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Konuyla ilgili uzman yorumları ve son dakika haberleri merak ediliyor. Altın, pandemi sürecinde son yedi buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşırken bir süredir yatay bir grafik sergiliyordu. Peki bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 23.6.2020 07:33 Son Güncelleme: 23.6.2020 07:33 ABONE OL
Son dakika haberleri: Gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? 23 Haziran Salı

Son zamanlarda yatay bir davranış sergileyen , yükselişle başladığı bu haftada son bir ayın zirve rakamını gördü. Uzmanlara göre altının ons fiyatında 1740 doların destek olarak öne çıktığını görüşü öne çıkarken gram altın fiyatlarının bir süre 380-390 Türk Lirası bandında seyredeceği söyleniyor. Uzman yorumlarının yanı sıra altın fiyatlarını doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyen son dakika haberleri, anlık değişimler yatırımcıların yakın takibinde. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 23 Haziran 2020 Salı altın fiyatları son dakika haberi…

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 23 HAZİRAN SALI

'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Haziran sonuna doğru doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Buradan 23 Haziran 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz…

Son dakika haberleri: Gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? 23 Haziran Salı

ATA ALTIN

Alış: 2.569,80

Satış: 2.582,60

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.568,00

Satış: 2.607,00

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son dakika haberleri: Gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? 23 Haziran Salı

YARIM ALTIN

Alış: 1.252,20

Satış: 1.263,30

GRAM ALTIN

Alış: 385,40

Satış: 385,51

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son dakika haberleri: Gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? 23 Haziran Salı

ÇEYREK ALTIN

Alış: 628,00

Satış: 632,40

TAM ALTIN

Alış: 2.479,12

Satış: 2.527,14

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son dakika haberleri: Gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? 23 Haziran Salı

Korona virüs salgınında küresel ikinci bir dalga olacağı endişesi ve bunun küresel büyümeyi yeniden baskılayacağı kaygıları dolar endeksinde aşağı yönlü bir hareketin önüne geçiyor. Dolar gelişmekte olan para birimleri karşısında artan likiditeye rağmen güçlü duruşunu sürdürüyor. Yatırımcılar doların yönü konusunda araştırmalar yaparken A Para'da yatırımcılar için kritik açıklamalar geldi.

A Para yayına katılan Deniz Yatırım Yatırım Ürünleri Satış Bölümü Müdürü Musa Ufuk Özdoğan piyasaların seyrine dair açıklamalarda bulunurken, dolar konusunda gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

"DOLARDA DEĞERSİZLEŞME MEYDANA GELECEK"

Doların değerinin yavaş yavaş geri çekileceğini beklediğini bildiren uzman isim, "Önümüzdeki dönemde dolarda bir değersizleşme meydana gelecek" dedi.

Orta-uzun vade de tüm para birimleri ve emtialara karşı dolarda bir değer kaybı görmemiz mümkün görünüyor diyen Özdoğan, dolardaki değer kaybıyla beraber hem emtia tarafında hem borsalar tarafında yukarı yönlü hareketler görülebilir" dedi.

Son dakika haberleri: Gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? 23 Haziran Salı

"HİSSE SENETLERİNDE CİDDİ BİR RALLİ OLABİLİR"

Dünyadaki artan dolar miktarına da değinen Özdoğan, dolar likiditesinin geri çekilme ihtimalinin çok zor olduğunu vurgulayarak, özellikle hisse senedi piyasalarında ciddi bir ralli olmasının muhtemel olduğunu savundu.

"ORTA-UZUN VADEDE ALTINDA YÜKSELİŞ OLABİLİR"

Altının onsu içinde değerlendirmelerde bulunan Özdoğan, orta-uzun vadede altında bir kazanç olabileceğini ifade etti. Uzman isim altında yukarı yönlü sert harekeleri yeni bir haber akışı gelmemesi durumda kısa vadede beklemediğini açıkladı.

"LİKİDİTE 2020 YILININ SONLARINDA ALTINA KAYABİLİR"

Bol likiditenin hisse senedi piyasalarına aktığının altını çizen uzman isim, likiditenin önce hisse senedi piyasalarına ardından burada oluşan doygunlukla beraber altın tarafına geçebileceğini ifade etti. Bu durumun da 2020 yılının sonlarında oluşmasının muhtemel olduğunu bildiren Özdoğan, "Altın fiyatlarına hareket getirebilir" dedi.

Son dakika haberleri: Gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? 23 Haziran Salı

A Para yayınına katılan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Birkaç haftadır yatay seyreden altın için tekrar yükselen kanala döndü diyen Ergezen, altın yatırımcısı için kritik değerlendirmelerde bulundu.

"HER GERİ ÇEKİLME ALTIN İÇİN BİR ALIM FIRSATI"

"Altında yükselen bir trend içerisindeyiz" diye sözlerine başlayan Ergezen, bu yükselen trend içerisinde "Her geri çekilme altın için bir alım fırsatı" dedi. Likiditenin yüksek olması, virüs ve büyüme endişelerinin piyasalar üzerinde bir baskı oluşturduğunu bildiren Ergezen, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarının bu anlamda önemli olduğunun altını çizdi. Piyasaların şuanda "V" şeklinde toparlanmanın fiyatlandığını belirten Ergezen, bu durumun çok da gerçekçi olmadığını açıkladı.

"ALTINA OLAN TALEP SÜRECEK"

Ergezen altına olan talebin devam edeceği beklentisini taşıdığını ifade eden uzman isim, haftanın açılışında altının yükselen kanal içerisine girdiğini vurguladı. Bu durumun yukarı yönlü hareketlerinin olabileceği yorumunu getirdiğini söyleyen Ergezen, yükselişin çok hızlı olmayabileceğini açıkladı.

Son dakika haberleri: Gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? 23 Haziran Salı
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Altında yükseliş sürüyor SON DAKİKA! Gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Haziran Salı altın fiyatları güncel rakamlar
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