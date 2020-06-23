Yargıtay’dan otomobil alana iyi haber

Antalya'da, Yaser Bayar, bir otomobil firmasından 7 yıl önce aldığı sıfır otomobilde, motor ve şanzıman arızası çıkması üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Ticaret Mahkemesi'nin 'ayıplı malın yenisiyle değiştirilmesi' yönündeki kararını, Yargıtay onadı. Bayar'ın avukatı Mehmed Akif Kavçakar, "Sıfır araç alacaklara tavsiyem, araçları sıfır bile olsa ekspertiz raporu almayı ihmal etmesinler" dedi. Yargıtay kararında, "Aracın ayıplı olduğunun tespiti ile aracın davalı satıcıya teslimine, aynı marka ve modeldeki ayıpsız bir araç ile değiştirilmesine karar verilmiştir" denildi.Yaser Bayar, 5 yıllık hukuk mücadelesinin ardından aynı firmadan otomobil almayacağını belirterek, otomobilin değeri tutarındaki parayı aldı. Yaser Bayar'ın avukatı Mehmed Akif Kavçakar, "Firma yargı sürecini uzatmak için elinden geleni yaptı. Beş yılın sonunda haklı bulunduk. Sıfır araç alacaklara tavsiyem, araçları sıfır bile olsa ekspertiz raporu alsınlar" dedi.