Bakan Albayrak’tan bankalara çağrı... Milli şuurla hareket edin

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs sonrası normalleşme sürecinde bankaların bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini belirterek, "Milli şuurla hareket etmenizi bekliyoruz" çağrısı yapıp uyarılarda bulundu. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) genel kurulunda konuşan Albayrak, "Bu süreçte nasıl devlet olarak biz bazı şeyleri değiştiriyorsak sizlerin de (bankalar olarak) bazı şeyleri değiştirmenizi bekliyoruz. Kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bankacılık yapmanızı bekliyoruz" dedi.

Bankacılık sektörünün çok özel ve stratejik bir sektör olduğunun altını çizen Bakan Albayrak, şöyle konuştu: "Bu fonksiyonu yerine getirirken aldığınız kararlar menfi ya da müspet yönde sosyal, toplumsal refahımıza etki ediyor. Bunun bilincinde olarak, milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz. Siyaset üstü, kurumlar üstü ülkenin menfaati çerçevesinde..."

KISA VADE KÂR HIRSINI BIRAKIN

Toplanan kaynakları ithalatın ve lüks tüketimin finansmanı yerine daha çok yerli üretim, ihracat ve istihdam oluşturan alanlara yönlendirmek gerektiğini anlatan Albayrak, "Kısa vadeli kârlılık hırsıyla hareket eden bankalar var. Ülke kaynaklarını en verimli nerede kullanılacaksa o alanlara yönlendirin. Ülkemiz kalkınmasını tamamlayıp zenginleştikçe en önce kazanacak olan sektör bankacılık sektörüdür. Kaynak maliyetleriniz düşecek, kârlılıklar daha da artacak. Kârlılıklar, piyasa değerleri arttıkça kamu, tüm paydaşların kazandığı müthiş bir resim ortaya çıkacak" diye konuştu. Bankaların krediyi sağladıktan sonra yatırımcıyı kendi haline bırakmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Albayrak, "Daha fizibilite aşamasından itibaren projelerin paydaşı olmamız lazım. Aslında bir nevi ortaksınız. Detaylı bir şekilde süreçlerin takipçisi olmalıyız" dedi.



ETRAFTAN DOLAŞMAYIN

Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan Zorunlu Karşılık (ZK) ve Aktif Rasyosu (AR) düzenlemelerinin etrafında dolaşmak ve rasyoyu tutturmak için işlemler yapıldığını duyduklarını belirten Albayrak, "Bunlardan kaçınmak lazım. Düzenlemelere samimiyetle uyum sağlamaya çalışmamız ve düzenlemelerin ruhuna uygun hareket etmemiz gerek" ifadesini kullandı.







PİYASA GÖZETİM KABİLİYETİ

AR rasyosu düzenlemesinden sonra kredi hedeflerini tutturmak için ihtiyacı olmayan firmalara 'Al sen şu krediyi bilançonda tut' diyen bankalar olduğunu ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şöyle konuştu: "Yapmamak lazım. Verdiğiniz kredilerin finansal istikrarımızı tehdit eden spekülatif faaliyetlerde kullanılmaması konusunda titiz davranmalısınız.

Devletimiz şu an Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir piyasa gözetim kabiliyetine ulaştı. İlgili kurumlarımız, ülkemizin finansal ve ekonomik istikrarını tehdit edecek her girişime karşı teyakkuzda ve gereken her önlemi almaktan çekinmeyecek bir düzeye kavuştu. Türkiye gibi bir ülkede faaliyette bulunan kurumlar olarak güvenliğiniz sağlanmış durumda rahat olun. Devlet teyakkuzda."



ORTAK VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ

Sorunlu şirketlere ait kredilerin aktarıldığı tek elden tasfiye edildiği tüm bankaların ortak olacağı, varlık yönetim şirketi hazırlığının yürütüldüğünü ifade eden Albayrak, "Tüm paydaşların kazandığı etkin ve hızlı çalışan model ortaya koyabilirseniz biz de devlet olarak bu yapıya tüm desteği sağlarız" diye konuştu.



TARTI ÖRNEĞİ VERDİ

Tüketimde ithal yerine yerli ürünleri teşvik edecek bir finansman kurgusunun hayata geçirilmesi gerektiğini anlatan Albayrak, şöyle konuştu: "Geçen gün mağazadan yerli marka bir tartı aldım. Üretimin nerede olduğuna baktım. Ürün Türkiye'de üretilmemiş. Türkiye'nin koca koca grupları dünyanın bir yerinde üretip, yerli ürün gibi satıyor. Yerli markaların yüzüne 'Türkiye'de üretim kapasitesi olan bu ürünlerin tamamını burada üretmeniz lazım' dedim. Devlet olarak biz ne gerekiyorsa yapacağız." Albayrak, yerli üreticilerle tüketici finansmanı anlaşmalarının yapılması, ithal ürünlere ikame yatırımlara finansman desteğinin sağlanması gerektiğini söyledi.







101 BİN VATANDAŞA 25 MİLYAR TL

Normalleşme süreci kapsamında devreye alınan düşük maliyetli konut kredisine bugüne kadar 133 bin başvuru geldiğini anlatan Bakan Albayrak, "Şu ana kadar 101 bin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyar liralık tahsis yapıldı" dedi.



V ŞEKLİNDE TOPARLANMA

Haziran öncü rakamlarının ekonomik toparlanmada iyileşmeye yönelik pozitif işaretler vermeye başladığını belirterek; ertelenmiş talebin devreye girmesi, beklentilerin iyileşmesiyle Türkiye'nin bu süreçten V şeklinde çıkarak potansiyel büyümesine yakınsamasını beklediklerini söyleyen Albayrak, ihracatın haziran ayı ilk 21 günlük dönemde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 24.6 artış gösterdiğini de ifade etti.



YENİDEN YAPILANDIRMAYI HIZLANDIRIN

Bankalara yeniden yapılandırmaları hızlandırmaları çağrısında da bulunan Albayrak, "Sorunları ötelemek yerine ödeme gücüne uygun yapılandırma oluşturmalısınız. Elinizden geldiğince adaletli destek oluyorsunuz bunu hızlandırmalıyız" diye konuştu. BDDK'nın bankaların müşteri memnuniyetine ilişkin bir çalışma yaptığını anlatan Albayrak, "Müşterisi kendinden ne kadar memnunsa o banka pozitif ayrışacak" mesajı verdi.



DEĞERLEME ŞİRKETLERİNE BASKI YAPMAYIN

Bazı bankaların koordine şekilde değerleme şirketlerini baskı altına aldıklarını belirten Albayrak, "Onları yönlendirecek, bağımsızlıklarına zarar verecek davranışlardan kaçının" dedi. Albayrak, faiz artırmadan, firmanın likidite yönetimini zorlaştırmadan, ekonomik aktiviteye zarar vermeden bu süreci yönetmek gerektiğini vurguladı.



İKİ HEDEF VAR

Türkiye'nin yeni dönemde 'finansal istikrar ve güvenliğimizi güçlendirmek' ve 'yüksek katma değerli üretim yoluyla ihracatı ve istihdamı artırarak, cari dengeyi güçlendirerek, sağlam makroekonomik temeller üzerine güçlü bir ekonomi inşa etmek' olarak iki temel hedefi olduğunu anlatan Bakan Albayrak, sektör temsilcilerinden ülkenin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmalarını beklediklerini aktardı.







ÜLKESİ OLMAYANIN BANKASI OLMAZ

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, bankalar olarak 3 bilançoya önem verdiklerini belirterek, "Sadece kendi bilançolarımızı değil, müşterilerimizin ve ülkemizin bilançosunu da dikkate alma konusunda her geçen gün daha fazla mesafe almakta olduğumuzu görüyorum. Ancak şu konuyu da dikkate sunmak istiyorum. Firma sahipleri ve ortaklarının da kendi kişisel ve firmalarının bilançolarında aynı hassasiyeti göstermesi gerek. 3 bilanço içinde eğer birini tercih edeceksek, küçük hesaplarla uğraşmadan ülke bilançosunu tercih edeceğimiz konusunda herkes emin olmalı. Ülkesi olmayanın bankası ya da müşterisi de olmaz. Bunun farkındayız" dedi.







TAKİBE DÖNÜŞÜM ORANI MAKUL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben de konuşmasında, pandemi sürecinde uyguladıkları mikro ve makro ihtiyati tedbirlerin, finansal sektörde olumlu gelişim patikasını muhafaza etmeyi başardığını belirterek, "Kredilerin takibe dönüşüm oranı, likidite göstergeleri, yabancı para pozisyonu ve kaldıraç oranı makul düzeylerde seyretmekte... Bankacılık sektöründe sermaye yeterliliği rasyosu uluslararası standartların öngördüğü asgari düzeyin oldukça üzerinde" dedi. Salgın sürecinde 16 Mart'tan bu yana 50'ye yakın aksiyon ve tedbiri hayata geçirdiklerini belirten Akben, banka kârlarının bünyede tutulmasına yönelik sürdürdükleri politikaların olumlu etkisinin de böyle dönemlerde daha net anlaşıldığını kaydetti.

