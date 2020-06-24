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Çinliler Türkiye'nin Otomobili'ni tescilledi!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun otomobillerinin tasarımları tarafından tescillendi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasında yer alan paylaşımda, " ve Sedan tasarımlarımız, Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var" dendi.

AA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 19:25 Son Güncelleme: 24.6.2020 19:36 ABONE OL
Çinliler Türkiye'nin Otomobili'ni tescilledi!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobillerinin SUV ve Sedan tasarımları, Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasında yer alan paylaşımda, "SUV ve Sedan tasarımlarımız, Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

TOGG'un otomobillerinin iç ve dış tasarımları, nisan ayında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi tarafından tescil edilmişti.

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Çinliler Türkiye'nin Otomobili'ni tescilledi!
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