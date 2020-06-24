MTV ikinci taksit son ödeme tarihi 2020: MTV ikinci taksit son ödeme günü ne zaman?

1-31 Ocak 2020 tarih aralığında ödemesi yapılan MTV birinci taksitlerin ardından sıra ikinci taksit tarih aralığına geldi. MTV borcunu ödeyecek araç sahipleri tarafından, ikinci taksit ödemelerinin zamana kadar devam ettiği araştırılıyor. Bilindiği üzere MTV borç ödemeleri, her yıl iki taksit şeklinde yapılıyor. Peki, MTV ikinci taksit son ödeme tarihi ne zaman, MTV hesaplama nasıl yapılır?

MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz 2020'de başlayacak. Ödemeler 31 Temmuz 2020 mesai bitiminde sona erecek.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HESAPLAMA

Vergi ödemelerinde tutar, aracın cinsine göre değişiklik gösterdiği için vatandaşlar ödeyecekleri tutarı nasıl hesaplayacaklarını merak ediyor. Sabah.com.tr MTV hesaplama aracını kullanarak ödemeniz gereken tutarı öğrenebilirsiniz.

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MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

Ayrıca, Gelir Dairesi Başkanlığı'na ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;

Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile,

Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,

Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

Anlaşmalı bankaların;

Şubelerinden,

Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),

PTT işyerlerinden,

ve tüm vergi dairelerinden ödeyebileceklerdir.