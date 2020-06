Sanayinin başkentine sipariş yağıyor

Küresel salgının ekonomiye etkisini aldığı tedbirlerle minimuma indiren hükümetin hamleleri Türkiye'nin üretim gücünü artırırken sanayinin başkentlerinde de fabrikalar haziran ayına doludizgin girdi. SABAH bu hafta İzmit Kartepe'de bulunan Arslanbey OSB'de dünya lastik devlerine üretim Uzer Makine ve Gölcük'teki Zeytinoğlu Yem'i ziyaret etti.Virüs döneminde bile üretime ara vermediklerini söyleyen Uzer Makine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahattin Ertuğ, "Siparişlerde ciddi artış yaşanıyor" dedi. Zeytinoğlu Yem Tarım ve Endüstriyel Ürünler Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise "Martta Avustralya'ya yarış atı yemi ihracatına başladık. Pandeminin en yoğun zamanlarında bile ayda 150 ton ürün gönderdik" diye konuştu.Kartepe'de bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarında dünyanın önde gelen lastik üreticilerine pres ve kalıp makineleri üreten Uzer Makina, şu sıralar yurtdışından gelen yüklü siparişlerini yetiştirmek için yoğun bir mesai yürütüyor. Salgının etkili olduğu dönemde bile üretime ara vermediklerini söyleyen Uzer Makine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahattin Ertuğ, "Lastik devleri rotasını Türkiye'ye çevirdi. Siparişlerimizde ciddi artış var" dedi.Bridgestone, Goodyear, Pirelli gibi dünya devlerine ürün satan Uzer, bu yıl lastik sektörünün en prestijli firmalarından Michelin'i de müşteri portföyüne ekleyerek önemli bir adım attı. Fransız devle geçen yıl başlayan temaslarının bu yıl siparişe dönüştüğünü söyleyen Ertuğ, şunları anlattı: "Ağırlıklı olarak Avrupa pazarına ürün satıyoruz. Dev firmalar 'Acaba biz her şeyi Çin'e yönlendirmekle hata mı yaptık' diye düşünüyor. Bunun bir sonucu olarak bugüne kadar hiç ürün satamadığımız Michelin bizden makine almaya başladı. Direkt Fransa üzerinden şirkete hem kalıp hem pres makinaları satıyoruz." En büyük müşterilerinin 70 fabrikasıyla faaliyet gösteren Bridgestone olduğunu belirten Ertuğ, dev lastik firmalarının değişen eğilimleri ile ilgili olarak "Amerika'nın Çin'e ambargo koyması üzerine dev firmalar 'farklı yerlerden tedarikçiler edinelim' noktasına iyice geldiler. Örneğin geçen yıl Goodyear'la yeniden çalışmaya başladık" değerlendirmesini yaptı.Bu pazarda da Çin'in öne çıktığını söyleyen Uzer Makina Genel Müdürü Ahmet Kılıç ise "Ancak ülkede salgın başlayınca Bridgestone Çin'e vereceği yüklü siparişleri bize yönlendirdi" diye konuştu. Çankırı'da yatırım yapan Japon Sumitomo da şirketin müşteri portföyüne katılan firmalardan. İlk başta şirketin Japonya'dan kendi pres makinelerini getirdiğini söyleyen Kılıç, "Bizden bir lot (16 adet) makine ile başladılar, şimdi sayı 119 adete çıktı. Brezilya, Amerika ve Güney Afrika'daki fabrikaları için sipariş geldi. 1-2 hafta önce de Japonya'dan yeni sipariş aldık. Onlar için olmayan bir ürün yapacağız. Pandemi fırsat oldu. Hindistan pazarına defalarca gidip, geldik. Eskiden bizi kaale almayan firmalar şimdi teklif gönderiyor."Almanya'da kendi ölçeklerindeki bir firmanın iflas ettiğini belirten Kılıç, "Onlardan bize bir pazar kalacak. Avrupa'dan bir firma 'bizi alın' diyor ama niyetimiz yok. Belçika'da Bridgestone'un kalıp fabrikası ile makinelerini Türkiye'ye getirme seçeneğini görüşüyoruz. Ortaklık önerdik. 6 Temmuz'da Türkiye'ye gelecekler" dedi.Kocaeli Gölcük'te bulunan üretim tesislerinde başta yarış atı yemi olmak üzere kedi ve köpek maması üretimi yapan Zeytinoğlu Yem Tarım ve Endüstriyel Ürünler Sanayi A.Ş. bu yıl üretimini önemli oranda artırdı. Bugüne kadar iç piyasa ağırlıklı çalışan firma, mart ayında dünya tarım ve hayvancılığının önemli merkezlerinden Avustralya'ya ihracata başladı.Aynı zamanda Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini de yürüten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı yapan Ayhan Zeytinoğlu, pandemi döneminde başladıkları ihracatın önemine dikkat çekti. Avustralya'nın tarım ürünleri ihracatında en zor pazarlardan biri olduğu bilgisini veren Zeytinoğlu, şunları kaydetti: "Avustralya Tarım Bakanlığı'ndan iki uzman gelip tesislerimizi denetledi. Şap ve ruam gibi hastalıkların sıkı denetimini yapıyorlar. Bu denetimlerin hepsinden başarıyla geçince siparişlerimiz onaylandı. Dünyanın en büyük tarım ülkelerinden birine at yemi satacak olmak bizim için ayrı bir gurur. Çünkü bu pazarda tahıl çok ucuz. Buna rağmen bizden ürün alacaklar. Amerikalı Kentucky Equine Reserach (KER) firmasının markasıyla ürettiğimiz ürünlerin üstünde 'Türkiye'de üretilmiştir' yazacak. Bunu yerli bir üretici olarak çok önemsiyoruz."Hayvan yeminin navlun maliyetlerinden dolayı üretildiği yerde satılmasının tercih edildiğini söyleyen Zeytinoğlu, buna rağmen ihracatı zorladıklarını söyledi. Hedef pazarlarının Avrupa ve Körfez ülkeleri olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, ihracatı artırma yönündeki temaslarına hız verdiklerini belirtti. Özellikle Dubai, Katar ve Kuveyt gibi at yarışçılığı ile öne çıkan Körfez ülkelerinin çöl ikliminden dolayı at yemi ithalatında öne çıktıkları bilgisini veren Zeytinoğlu, "Doğal çimin olmadığı bu pazarlarda İngiliz ürünü ağırlığı var. Yüksek üretim gücümüzle bu pazarlarda öne çıkmak istiyoruz. Aylık ihracatımızın 250-300 tona çıkması için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu. Zeytinoğlu, çalışan sayılarını bu dönemde yüzde 20 artırdıklarını kaydetti.Bir yıl önce Avustralya ile temaslara başladıkları bilgisini veren Zeytinoğlu, pandemiye rağmen ürün yüklemesi yaparak sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyledi. Denetimler sonucu Gölcük'teki çiftliklerinin içinde bulunan üretim tesislerinde gerekli düzenlemeleri yaptıklarını anlatan Ayhan Zeytinoğlu, "Halen anlaşmamız gereği Avustralya'ya ayda 6-7 konteyner ürün gönediriyoruz. Amacımız bu miktarı iki katına çıkarmak" diye konuştu.