Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Savunma Sanayii Başkanı Demir: ASELPOD teslimatları devam ediyor

Başkanı Demir: ASELPOD teslimatları devam ediyor

Başkanı İsmail Demir, savaş uçakları için tasarlanmış yeni nesil, çok algılayıcı hedefleme sistemi (ASELPOD) teslimatlarına devam ettiklerini açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 12:56 Son Güncelleme: 24.6.2020 12:57 ABONE OL
Savunma Sanayii Başkanı Demir: ASELPOD teslimatları devam ediyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savaş uçakları için tasarlanmış yeni nesil, çok algılayıcı hedefleme sistemi (ASELPOD) teslimatlarına devam ettiklerini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, ASELPOD Hedefleme Sistemi teslimatlarının devam ettiğini belirtti. Demir, "Dünyaya ihraç edilebilir bir sistem haline getirdiğimiz ASELPOD, daha önce yurt dışından temin edilen sistemlerin yerini alıyor" dedi.
ASELPOD, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gece gündüz ve her türlü hava şartında hassas taarruz imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla başlatılan 'Hedefleme Podu Projesi' kapsamında Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN) tarafından geliştirildi.

Bakan Albayrak’tan bankalara çağrı... Milli şuurla hareket edin
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş Borsa İstanbul açıklaması

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Savunma Sanayii Başkanı Demir: ASELPOD teslimatları devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA