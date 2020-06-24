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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama: Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Haberi: destek kredisi sorgulama: Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Corona virüs salgını ekonomik anlamda pek çok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Bu süreçten doğrudan etkilenen vatandaşlar için ise kamu bankaları, 10 bin TL’ye kadar destek kredisi imkânı sunuyor. Özellikle tarafından sunulan kredi vatandaşlar tarafından büyük talep görüyor. Uygun faiz oranıyla 6 ay sonra ödenecek olan 1000 TL ile 10000 TL arasında destek kredisi imkânı sunan Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvuruları araştırılıyor. Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama ekranı ve haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 24.6.2020 07:46 Son Güncelleme: 24.6.2020 07:47 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi sorgulama: Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Corona virüs nedeniyle ekonomik anlamda zorluklar yaşayan vatandaşlara tarafından 10 bin TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz kredi imkânı sunuluyor. 0.49 faiz oranı ile geri ödemesi yapılan Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'nin vadesinin 36 ay olduğu Ziraat Bankası destek kredisi gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuru işlemleri online olarak gerçekleştirilecek ve sonrasında ise başvuru sonucu olumlu yönde değerlendirilenler bankaya gitmeden kredilerini kullanabilecekler. Bu bağlamda; : Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi sonuç sorgulama ekranı ile son dakika haberinin detayları!

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURULARI İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi sorgulama: Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ SORGULA!

Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi sorgulama: Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ SORGULA!

Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi sorgulama: Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? (10 Bin TL kredi ) Başvuru yapma ve sorgulama | Video

Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi sorgulama: Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi sorgulama: Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?
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Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama: Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?
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