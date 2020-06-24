Son dakika: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

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Son dakika: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Gram ve çeyrek bugün ne kadar?

Corona virüsü salgınının piyasalarda yarattığı olumsuz etki, altına olan talebi artırdı. Küçük ve büyük yatırımcılar tarafından özellikle son dönemde, ile ilgili anlık değişimler, uzman yorumları ve son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde geçtiğimiz yedi buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları bugün ne kadar, uzmanlar ne diyor? 24 Haziran 2020 Çarşamba tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarına ilişkin son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 24.6.2020 10:38 Son Güncelleme: 24.6.2020 10:38 ABONE OL
Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kada, kaç TL? Gram ve çeyrek altın fiyatları güncel

ile ilgili son dakika haberleri, hafta ortası itibarıyla önemli bir gündem maddesini oluşturuyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarının ne şekilde devam edeceği, küçük ve büyük yatırımcıların yanı sıra kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 24 Haziran Çarşamba tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…

SON DAKİKA! ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları rakamlar, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kada, kaç TL? Gram ve çeyrek altın fiyatları güncel

GRAM ALTIN

ALIŞ: 389,23
SATIŞ: 389,32

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 633,30
SATIŞ: 637,40

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Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kada, kaç TL? Gram ve çeyrek altın fiyatları güncel

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.262,70
SATIŞ: 1.273,20

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.488,08
SATIŞ: 2.536,36

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.577,00
SATIŞ: 2.616,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.591,70
SATIŞ: 2.603,20

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Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kada, kaç TL? Gram ve çeyrek altın fiyatları güncel
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Son dakika: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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