TOKİ: Kampanyadan 19 bin 370 kişi yararlandı

Borcunu ödeyerek tapuya hemen sahip olmak veya borcunu kısmi ödemeyle kapatmak isteyen konut ve işyeri alıcıları için başlatılan indirim kampanyası başvuruları tamamlandı. Kampanyadan, satışları Haziran 2018 sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti Haziran 2018 sonuna kadar başlamış olan konut ve işyeri sahipleri yararlandı.Vatandaşların bir kısmı borcunu ödeyerek tapusunu alırken, bir bölümü de kısmi ödemeyle borcunu kapattı. Buna göre, kampanyadan toplam 19 bin 370 kişi yararlanırken, vatandaşlar toplam 1 milyar 165 milyon 274 bin liralık borcunu ödedi. Kampanyaya katılanların yüzde 68.76'sı borcunu kişisel tasarruflar ile yüzde 31.24'ü ise borcunu banka kredisi kullanarak kapattı. 17 bin 182 kişi 1 milyar 79 milyon 102 bin 527 liralık borcunu kapatarak tapusunu almaya hak kazandı.