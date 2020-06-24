Yerli işletim sistemi Pardus Diyanet’te

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında, Pardus işletim sisteminin Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılacağını belirtti. Varank, "Bu durum yerli ve milli yazılım alanında, kamuda şimdiye kadar yapılmış en yaygın kullanım sözleşmesi anlamına geliyor" dedi. Diyanet'te şimdiye kadar 872 kullanıcı TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım Pardus'a geçti. Diyanet sunucularına ayrıca açık kaynak Jitsi video konferans sistemi kuruldu.