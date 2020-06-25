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hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 25 Haziran bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri ve anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci nedeniyle, son dönemde altın fiyatlarında ciddi değişiklikler yaşanıyor. Altın fiyatları bu dönemde rekor üstüne rekor kırarken uzman yorumları, bu yükseliş trendinin bir süre daha devam edeceğini ifade ediyor. Peki, gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 25 Haziran bugün ne kadar? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 25.6.2020 19:53 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 25 Haziran bugün ne kadar?

haftanın kapanış gününe yaklaşırken, ekonomi anlamında önemli bir gündem maddesi olarak dikkat çekiyor. Pandemi süreci ile birlikte en çok artış yaşayan yatırım araçlarından bir tanesi olan altın, küçük ve büyük yatırımcıların yanı sıra kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın alım veya satımı yapacak vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. Peki, bugün ne kadar, kaç TL? 25 Haziran Perşembe tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…

SON DAKİKA! ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları rakamlar, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz. 25 Haziran 2020 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 25 Haziran bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 388,58

SATIŞ: 388,68

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 629,50

SATIŞ: 638,10

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 25 Haziran bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.260,40

SATIŞ: 1.272,30

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.494,55

SATIŞ: 2.542,96

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.585,00

SATIŞ: 2.624,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.586,90

SATIŞ: 2.601,20

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 25 Haziran bugün ne kadar?
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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 25 Haziran bugün ne kadar?
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