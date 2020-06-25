Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 25 Haziran bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın kapanış gününe yaklaşırken, ekonomi anlamında önemli bir gündem maddesi olarak dikkat çekiyor. Pandemi süreci ile birlikte en çok artış yaşayan yatırım araçlarından bir tanesi olan altın, küçük ve büyük yatırımcıların yanı sıra kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın alım veya satımı yapacak vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 25 Haziran Perşembe tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…

SON DAKİKA! ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları rakamlar, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz. 25 Haziran 2020 Perşembe altın fiyatları…