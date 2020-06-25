Bir ilke imza atıldı! Türkiye'nin yeni uçak bombası SARB-83'ten tam isabet

İcra edilen testte kullanılan, sığınak tipi bir yapıyı koruduğu varsayılan güçlendirilmiş beton blok, test sonunda SARB-83 tarafından başarıyla delinip, bombanın içindeki ana delicisi hedef arkasına (sığınak içine) nüfuz edebildi.

ARDIŞIK DELİCİ NEDİR?

Ardışık delici, SARB-83'ün güçlendirilmiş betonu delmek için ön delici (Çukur İmlalı Harp Başlığı) ve ana delici (Delici Harp Başlığı) olmak üzere iki farklı teknolojiyi kullandığını ifade ediyor.

SARB-83 hedefe çarptığında, ön delici ateşlenerek içerdiği çukur imla teknolojisi sayesinde beton üzerinde bir kılavuz deliği açıyor, ana delici ise söz konusu delik doğrultusunda betonu tamamen delerek sığınak içinde patlatıyor ve tahribat yaratıyor.