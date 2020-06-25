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’e pandemi hastanesi kuruldu

Suriye'nin kuzeyinde, rejim muhaliflerinin yaşadığı kentine pandemi hastanesi kuruldu. Yapımı ve tıbbi cihazlarının finansmanı , Suriye Amerikan Tabipleri Birliği ve Türkiye işbirliğiyle karşılanan hastane faaliyete girdi.

İHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 10:34 ABONE OL
İdlib’e pandemi hastanesi kuruldu

1 Acil Servisi (5 yataklı) 25 yataklı poliklinikten toplamda 30 yataktan oluşan pandemi hastanesi sadece korona virüs şüphesiyle gelen hastalara hizmet verecek.

Hastane Başhekimi Fatma Muhammet, son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılan hastanede koruyucu ekipmanlarla, solunum cihazları ile yoğun bakım ünitesinde tedavi edebilecek cihazların bulunduğunu söyledi.

Hastanenin, hasta kabul edecek duruma geldiğini belirten Fatma Muhammet, "Korona virüs vakası geldiği zaman ona acil servisimizde ilk müdahaleyi yaparak, her türlü tetkikler ve test yapacak bir kapasiteye sahibiz. Şu an hastanemizde Covid-19 vakasından yatan hastamız yok" dedi.

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İdlib’e pandemi hastanesi kuruldu
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