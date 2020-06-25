İhracatçılara 500 milyon dolarlık destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İş Bankası ile bir protokol imzaladı. Protokolle, Türk Lirası ve Yabancı Para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık bir nakdi kredi paketi sunuluyor. Paket kapsamında daha fazla sayıda ihracatçıya ulaşabilmek amacıyla her firma özelinde azami 150.000 dolareuro veya 1.000.000 TL tutarında kredi kullandırılacak. TİM üyesi tüm ihracatçılara 1 yıl vadeli dolar kredilerde yıllık yüzde 2.40, euro kredilerde yıllık yüzde 1.15 faiz oranıyla 'İhracat Döviz Kredisi' sunulacak. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Amacımız ihracatımızı ileriye götürmek, çünkü biliyoruz ki; 'Türkiye İhracatla Yükselecek" dedi. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ise, "Milli tavrını her zaman tereddütsüzce sergileyen bir kurum olarak, bütün imkânlarımızı, memleketimizin ve milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.