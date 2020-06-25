Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İhracatçılara 500 milyon dolarlık destek

İhracatçılara 500 milyon dolarlık destek

Giriş Tarihi: 25.6.2020 ABONE OL
İhracatçılara 500 milyon dolarlık destek
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İş Bankası ile bir protokol imzaladı. Protokolle, Türk Lirası ve Yabancı Para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık bir nakdi kredi paketi sunuluyor. Paket kapsamında daha fazla sayıda ihracatçıya ulaşabilmek amacıyla her firma özelinde azami 150.000 dolareuro veya 1.000.000 TL tutarında kredi kullandırılacak. TİM üyesi tüm ihracatçılara 1 yıl vadeli dolar kredilerde yıllık yüzde 2.40, euro kredilerde yıllık yüzde 1.15 faiz oranıyla 'İhracat Döviz Kredisi' sunulacak. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Amacımız ihracatımızı ileriye götürmek, çünkü biliyoruz ki; 'Türkiye İhracatla Yükselecek" dedi. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ise, "Milli tavrını her zaman tereddütsüzce sergileyen bir kurum olarak, bütün imkânlarımızı, memleketimizin ve milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İhracatçılara 500 milyon dolarlık destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA