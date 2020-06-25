İstanbul Havalimanı Avrupa Kovid-19 protokolünü imzaladı

Koronavırüs salgını sürecinde aldığı önlemlerle birçok yeni uygulamayı hayata geçiren İstanbul Havalimanı, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayınlanan 'Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzaladı. Avrupa genelinde uçuşların emniyetli bir şekilde düzenlenmesine zemin hazırlayacak protokolü Türkiye'den imzalayan ilk havalimanı olan İstanbul Havalimanı, salgına karşı aldığı önlemleri bir kez daha tescillemiş oldu. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Dış hat yolcularımız İstanbul Havalimanı'nı güvenle tercih edebilirler. Hijyen anlamında güvenli, sosyal açıdan da 'En mesafeli' havalimanı olarak; pandemi bitse bile ICAO, IATA, DSÖ gibi kuruluşların sağlık güvenliği açısından gerekli gördükleri uygulamalara devam edeceğiz. Bu bakımdan hijyenden asla ödün vermeyeceğiz" dedi. EASA Direktörü Patrick Ky ise "Havalimanının uygulama sözü vermesi memnun etti" diye konuştu.