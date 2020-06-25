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emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklinin gözü kulağı emekli ikramiyesine çevrildi. Dinimizin ikinci bayramı olan Kurban Bayramı Diyanet takvimine göre 31 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Türkiye’de 12 milyon emeklinin hesabına yatacak olan ikramiye tarihi ise merak ediliyor. Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bir ay erken ödenince gözler kurban bayramı emekli ikramiye ödemelerinin tarihine çevrildi. Bu kapsamda , tarih belli oldu mu? bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 25.6.2020 12:49 ABONE OL
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Ülkemizde en önemli dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramında ödenecek ikramiyeler emeklinin yüzünü güldürecek. Diyanet 2020 takviminde 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan bayram ikramiyeleri 1000 lira olarak tahmin ediliyor. En son Ramazan Bayramı ikramiyelerini alan vatandaşlar yeni ikramiye tarihini merak ediyor. Buna göre; , hesaplara ne zaman yatacak? bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ülkemizin ikinci dini bayramı niteliğinde olan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yaklaşık 12 milyon emeklinin gözü kulağı Kurban Bayramı emekli ikramiyesine çevrilmiş durumda. Peki ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? 2020

Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020

Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATAR?

Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.

Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.

Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
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