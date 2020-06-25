Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan savunma sanayisi için kritik açıklama!

Ziyaret öncesi bir konuşma yapan Akar, önemli bir ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kente yapılacak yatırımları ele aldıkları bir toplantı yaptıklarını ifade eden Akar, "Zaten güzel, modern, Anadolu'da seçkin bir yeri olan Kayseri'mizin daha da güzelleşmesi, modernleşmesi için yapılması gereken ne kadar proje varsa bunların hepsinin gerçekleşmesi için büyük bir gayret içinde çalıştığımızın bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

Bakanlıkların, bakanların bu konuda ellerinden gelen gayreti gösterdiğini dile getiren Akar, "Mevcut imkanları en etkin şekilde kullanmak suretiyle Kayseri'nin çok daha ileri düzeylere gelmesi için çalışmaları sürdürüyoruz. Kayseri tarihi, kültürü, insanı ile çok mümtaz bir yere sahip. Dolayısıyla bizim, yaptıklarımızın çok ötesinde yapmamız gerekenlerin olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Akar, temasları kapsamında bakanlar Varank ve Karaismailoğlu ile 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında A400 M stratejik nakliye uçağının bakım ve retrofit çalışmalarını yerinde incelediklerini anımsattı.

"GERÇEKTEN BÜYÜK İŞLER YAPTILAR, YAPACAKLAR"

Buradaki çalışmaları değerlendiren Akar, "Buradaki işçilerimiz, mühendislerimiz, askerimiz, sivilimiz omuz omuza çalışarak gerçekten büyük işler yaptılar, yapacaklar." dedi.

Kayseri'nin kültüründe, hafızasında savunma sanayi ile ilgili önemli kazanımların olduğuna dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"Yüzyıl önceye kadar buradaki top ve tayyare fabrikasında uçak yapılmıştı hatta bunlar ihraç dahi edilmişti. Dolayısıyla bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarımızı yaptığımızda, asker, sivil ayrımı yapmaksızın özel sektörde ne kadar imkan varsa bunları da sonuna kadar kullanarak mevcut savunma sanayi kapasitemizi çok daha ileriye götüreceğimize inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve teşvikiyle şu anda yüzde 70'lere varan milli ve yerli savunma sanayi kapasitemizin önümüzdeki dönemde çok daha ileri gideceğini görüyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerekli projeler yapılıyor. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile bu projeler yürütülmekte. Burada hiçbir şekilde bir komplekse kapılmadan, 'Yapamam' demeden herhangi bir şekilde ithalata el bağlamadan, 'Yapabiliriz, yapacağız' diyerek bugüne kadar çok şey yaptı bu millet, inşallah bundan sonra da yapacağız."