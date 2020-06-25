ÖTV indirimi hakkında son dakika açıklaması! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi; ikinci el arabalarda fiyatlar düşer mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs tehlikesi nedeniyle Ramazan Bayramı'nda milyonlarca kişi, memleketine gidemedi. Kurban Bayramı'nda ailesini ziyaret etmeyi planlayan vatandaşlar, araba almak için hazırlıklara başladı. Taşıt kredisindeki faiz indirimi de oldukça cazib. ÖTV indirimi hakkında araştırmalar yapan vatandaşlar sene sonunda bir ÖTV indirimi gelirse, ikinci el araçların da fiyatının düşeceğini düşünüyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi ile ilgili konuştu.