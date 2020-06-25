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indirimi hakkında son dakika açıklaması! Sıfır araçlarda gelecek mi; ikinci el arabalarda fiyatlar düşer mi?

Otomobil ve konut kredilerinde getirilen faiz indirimleri ile birlikte piyasa oldukça hareketlendi. indirimi konusunda ise açıklama geldi. Sosyal hayatı destek kredisi kapsamında Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarında sıfır araç faiz oranı %0.69, ikinci otomobil faiz oranı ise %0.82'ye düştü. Bu noktada faizlerin düşmesiyle bazı fırsatçılar arabaların fiyatlarını da arttırdı. Yıl sonunda gelecek mi? İkinci el ? İşte son dakika açıklamasının detayları...

Giriş Tarihi: 25.6.2020 09:27 ABONE OL
ÖTV indirimi hakkında son dakika açıklaması! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi; ikinci el arabalarda fiyatlar düşer mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs tehlikesi nedeniyle Ramazan Bayramı'nda milyonlarca kişi, memleketine gidemedi. Kurban Bayramı'nda ailesini ziyaret etmeyi planlayan vatandaşlar, araba almak için hazırlıklara başladı. Taşıt kredisindeki faiz indirimi de oldukça cazib. ÖTV indirimi hakkında araştırmalar yapan vatandaşlar sene sonunda bir ÖTV indirimi gelirse, ikinci el araçların da fiyatının düşeceğini düşünüyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi ile ilgili konuştu.

OYDER BAŞKANI ŞAHSUVAROĞLU: "ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi konusunda önemli açıklamalar yaptı. OYDER Başkanı, bu sene sonunda ÖTV indirimi beklemediklerini ifade eerken satışların oldukça hareketli olduğunun da altını çizdi. ÖTV indirimi ile ilgili yeni bilgiler oldukça gelişmeleri takip edebilirsiniz.

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ÖTV indirimi hakkında son dakika açıklaması! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi; ikinci el arabalarda fiyatlar düşer mi?
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