Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararında! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

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Piyasaların gözü Merkez kararında! faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Tüm piyasaların gözü Merkez toplantısının ardından alınacak kararlara çevrildi. Uluslararası piyasalar kritik Para Politikası Kurulu toplantısına kilitlenirken en son açıklanan kararda 50 baz puanlık bir indirim daha gerçekleştirilerek politika faizi yüzde 8,25'e çekilmişti. Gerek yurt içi gerek yurt dışı için önemli olan ve yılın altıncı ayında açıklanacak olan indirimi yapılırsa piyasalar ona göre şekillenecek. Peki 2020 saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 25.6.2020 10:54 ABONE OL
Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz toplantısında! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Merkez 'nın () toplantısında alacağı kararı piyasaların gündeminde yer almaya başladı. Ekonomistlerin çoğu faiz indirimi beklerken faiz kararı sonrasında açıklanacak olan sonuçlarla piyasa gündemi pozisyon alacak. AA 'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörüyor. Son sekiz toplantısında ise toplam 1525 baz puan indirim yapan (TCMB), geçen ay 50 baz puanlık bir indirim yapmıştı. Buna göre; 2020 ne zaman saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararı açıklanmasında! Haziran 2020 Merkez Bankası faiz toplantısının ardından alınan kararları piyasalar anlık ve canlı olarak takip edebilecek. Merkez Bankası faiz kararı 25 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

İşte tüm bilgiler…

Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz toplantısında! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR…

Haziran ayı PPK Toplantısı 2020 kararı için beklenen gün geldi. faiz toplantısı 25 Haziran 2020 Perşembe günü yapılacak. Ardından faiz kararları açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Murat Çetinkaya'nın yeni bir faiz indirimi kararı açıklaması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZİ NE KADAR İNDİRECEK? PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

AA 'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörüyor. Faiz indirimi bekleyen ekonomistlerin tahminleri 25-50 baz puan arasında yer aldı

A Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 20 ekonomistin 18'i politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) indirim beklerken, ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 50 baz puan aralığında yer aldı.

BEKLENTİ 25 BAZ PUAN İNDİRİM OLACAĞI YÖNÜNDE

Ekonomistlerin politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı ise 25 baz puan oldu. Ankete katılan ekonomistlerden 3'ü 50 baz puan ve 15'i 25 baz puan indirim olacağını, 2 ekonomist ise TCMB'nin politika faizini değiştirmeyeceğini öngörüyor. 21 Mayıs'taki son PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 8,25 düzeyine çekilmişti.

Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz toplantısında! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?
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Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararında! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?
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