Şimdi değişim zamanı

Koronavirüs salgını tüm dünyada iş yapış biçimlerini sil baştan değiştirirken, tüm sektörler büyük bir dönüşüm ve değişim yaşadı. Turizmden otomotive, perakendeden temizlik ve hijyen ürünlerine hemen her sektörde ciddi bir yeniden yapılanma söz konusu. Hükümetin verdiği destekle büyük salgını minimum hasarla atlatan iş kolları, yeni dönem için yol haritalarını oluşturdu. Perakende tarafında da yeni normal için tüm hazırlıklar tamamlandı. 1 Haziran itibarıyla açılan AVM ve mağazalar aldıkları önlemleri en üst seviyeye çıkardı. İş insanları gelecek dönemde Türkiye'nin üretim konusunda öncü ülkelerden biri haline gelebileceği değerlendirmesini yapıyor. Tedarikle ilgili çeşitlendirmeye gidildiği zaman ilk akla gelen ülkelerden biri olduğumuzu söyleyen Orka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Önümüzdeki dönemlerde Türkiye'ye bir yöneliş olacağını düşünüyorum" dedi. AVM'lere giriş sayısının kısa sürede yüzde 40'lara kadar ulaştığını söyleyen Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem de hızlı toparlanmanın süreceği öngörüsünde bulundu. Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan ise salgın sürecinin hayatımızda olan şeylerin adaptasyonunu çok hızlandırdığına dikkat çekerken, 10 yılda gidecekleri yolu 3 ayda aldıklarını söyleyen Reckitt Benckiser Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar ise talebin azalacağını düşünmüyor. Pazarda çok ciddi bir ertelenmiş talep olduğunu belirten Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt süreçle ilgili "Buna yetecek kadar üretim ve araç stoku yok" değerlendirmesinde bulundu. İç hatların hızlanmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, "Şimdi ümidimiz dış hatlardaki hareketlenmenin charter'lara yansıması" dedi. Ela Quality Resort Belek Hotel Genel Müdürü Ufuk Gezgin, tüm hazırlıklarını yaptıklarını söylerken Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, fiyaartışı uyarısında bulundu.1 Haziran itibarıylamağazalarımızı açtık veBirleşmiş Markalar Derneğiolarak "İhtiyacını erteleme,ekonomiye sahip çık" sloganıylabir kampanyaya başladık.Aktif şekilde üretiminde içindeyiz. Firmalar artıkÇin'e bağımlı olmak istemiyor.Tedarik çeşitlendirmesindeilk akla gelen ülkelerden biriyiz.Bu anlamda Türkiye'ye biryöneliş olacak. Yurtdışında etkinliğimiziartırma fırsatı var. İtalya veFransa'da birçok firmanın bu pandemidenönce de çok büyük problemleryaşadığını biliyoruz. Bu dönemdeünlü markaların birçoğu iflas içinbaşvurusunda bulundu. Dünya markalarıile işbirliği yapmak ya da satınalmak gibi fırsatlar ortaya çıkabilir.Pandemi bize çok önemli mesajlarverdi. Her şeyden önce standartlardeğişti ve bu standartlara göre dünyanınkaynaklarını daha az tüketmekçok daha önemli hâle geldi.Üretirken kaynakları tüketmemek,doğa dostu olmak artık daha önemli.Biz de pet şişeden takım elbise üreteceğiz.Bir yıl içinde üretim hedefliyoruz.Kampanyalarla bunu güçlendireceğiz.Farklılık çevreye duyarlıüretim yapmak ve müşterinin hayatınakonfor katan çok yönlü fonksiyonelürünler üretebilmek demek.Güçlü markalar yeni normale görekendini ve koleksiyonlarını şekillendirmeli.Satışlarımızı geçmiş dönemlerlekıyasladığımız zaman beklediğimizdendaha iyi. Daha da iyiolacak. Tüketici psikolojisini yönetmemizlazım. Ertelenmiş bir talepvar ve indirim kampanyaları var.Bunları değerlendirmek lazım.Bu dönemin bütüngerekliliklerini yerinegetiriyoruz. AVM girişindenitibaren önlemlerialmaya başladık. AVM yatırımcılarıve biz dersimize çok iyiçalıştık. AVM girişlerinde ateş ölçmeve maske denetimleri yapılıyor, olmayanlaramaske veriliyor. Müşterilereüç saatten fazla içeride kalmamalarıylailgili anonslar yapılıyor.Mağazaların içerisinde de hertürlü önlem alınıyor. Hemhava ortamını hemürünleri bitkiselilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Denenenher ürün dezenfekte ediliyor. AVM'leregiriş sayıları her geçen gün artarakyüzde 40'lara gelmiş durumda.Mağazalara 10 metrekareye bir kişi olacakşekilde müşteri alınıyor. Bizimmağazalarımızda 15 metrekarede bir kişikuralı uygulanıyor. Artık müşterininrahatlıkla alışveriş yaptığını ve ekonomisinesahip çıkmaya başladığını görüyoruz.Sıkıntı yaratacak hiçbir konuyaizin vermiyoruz. Müşterilerimiz mağazayagirip rahatlıkla alışveriş yapabilirler.Satış adetlerinde artışlar iyi, indirimlerdendolayı cirolarımız geçen seneyeyaklaşmak üzere. Tablo kötü değil,moralimiz iyiye gidiyor. Çok ciddi kampanyalaryaparak müşterilerimize,ekonomiye sahipçıkmalarıiçin destekverdik. Fiyatlarınaşağıya inmesi enflasyona da fayda sağlıyor.ABD ile yapılan 100 milyar dolarlıkihracat anlaşmasının içinde tekstilbüyük bir bölüm alıyor.Bu dönemde üretimimizebir süre ara vermekzorunda kaldık vesağlık çalışanlarımızadestek olabilmek içinmaske üretimine geçtik.Yaklaşık 500 bin maskeyiSağlık Bakanlığı'na hibe ettik.Maske ve hijyenik tulum üretimlerininprojeleri devam ediyor.Normalleşme sürecine geçiş başladı,önce üretimimizi tedbirlerlebaşlattık, mağazalarımızı açtık.Bu dönemde sadece markalar değil,AVM'ler de çok hummalı bir çalışmaiçerisine girdi. Dijital mecralarayatırım yapmanın önemini gördük.TBu süreçte Türkiye'nin yüzde5-6 olan online'ın payı kısa bir sürede15-20 seviyelerine çıktı. Onlinekanallarda en çok bakılan kategoridamatlık ve smokindi. Mağazalarınaçılmasıyla birlikte ciddi damatlıkve smokin talebi olduğunu gördük.İnovatif ve teknolojinin kullanıldığıürünlere talep var. Tedarikzincirlerinde konsolidasyonlar olabilir.Marka olarak Türkiye'de üretimyaptığımız için tedarik zincirikırılmalarından etkilenmedik.Üretimdeki temel stratejimiz katmadeğerli üretim.Pandemi dönemi hijyen için suyun kaçınılmazolduğunu gösterdi. Ev temizlik ürünlerininsatışlarında inanılmaz bir artış var. Bütünbunların temelinde su yatıyor ve Türkiye suzengini bir ülke değil. Su tasarruf etmemizgereken en önemli şeylerden biri. Türkiyeönümüzdeki 10 yıl içinde susuzluk çekmeriski ile karşı karşıya. Ne kadar tasarruf edersek,bu süreyi o kadar uzatırız. Biz bulaşıkkonusunda tasarruf eden bir ülkeyiz.Hızlı tüketim mallarına baktığımızda sektör yüzde 18 büyüyor, ev temizlik ürünlerine baktığımızda bu oran yüzde 36'larda. Pandemi döneminde yaşadığımız sıkıntı talebin bir anda artmasıydı. Panik yoksa dünyanın geneline yetecek kadar hijyen ürünü üretebiliyoruz. Artık bu konuda normalleşme gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde özellikle bakteri ve virüsleri yok etme konusunda formüllerin geliştirilmesi söz konusu. Tüketici böyle bir beklenti içinde. Bizim de bu yönde çalışmalarımız var, ürünlerimiz yakında raflarda yerini alacak. Bu dönemde gördüğümüz bir diğer önemli şey ise online kanallar oldu. 10 yılda gideceğimiz yolu, 3 ay içerisinde almış olduk. İnanılmaz bir tüketici talebi var. Bu talebin azalacağını düşünmüyorum.