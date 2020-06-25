Şimdi değişim zamanı

Koronavirüs salgını tüm dünyada iş yapış biçimlerini sil baştan değiştirirken, tüm sektörler büyük bir dönüşüm ve değişim yaşadı. Turizmden otomotive, perakendeden temizlik ve hijyen ürünlerine hemen her sektörde ciddi bir yeniden yapılanma söz konusu. Hükümetin verdiği destekle büyük salgını minimum hasarla atlatan iş kolları, yeni dönem için yol haritalarını oluşturdu. Perakende tarafında da yeni normal için tüm hazırlıklar tamamlandı. 1 Haziran itibarıyla açılan AVM ve mağazalar aldıkları önlemleri en üst seviyeye çıkardı. İş insanları gelecek dönemde Türkiye'nin üretim konusunda öncü ülkelerden biri haline gelebileceği değerlendirmesini yapıyor. Tedarikle ilgili çeşitlendirmeye gidildiği zaman ilk akla gelen ülkelerden biri olduğumuzu söyleyen Orka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Önümüzdeki dönemlerde Türkiye'ye bir yöneliş olacağını düşünüyorum" dedi. AVM'lere giriş sayısının kısa sürede yüzde 40'lara kadar ulaştığını söyleyen Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem de hızlı toparlanmanın süreceği öngörüsünde bulundu. Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan ise salgın sürecinin hayatımızda olan şeylerin adaptasyonunu çok hızlandırdığına dikkat çekerken, 10 yılda gidecekleri yolu 3 ayda aldıklarını söyleyen Reckitt Benckiser Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar ise talebin azalacağını düşünmüyor. Pazarda çok ciddi bir ertelenmiş talep olduğunu belirten Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt süreçle ilgili "Buna yetecek kadar üretim ve araç stoku yok" değerlendirmesinde bulundu. İç hatların hızlanmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, "Şimdi ümidimiz dış hatlardaki hareketlenmenin charter'lara yansıması" dedi. Ela Quality Resort Belek Hotel Genel Müdürü Ufuk Gezgin, tüm hazırlıklarını yaptıklarını söylerken Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, fiyaartışı uyarısında bulundu.
YURTDIŞINDA ETKİNLİĞİMİZ ARTACAK
Süleyman ORAKÇIOĞLU / Orka Grup Yönetim Kurulu Başkanı:
1 Haziran itibarıyla
mağazalarımızı açtık ve
Birleşmiş Markalar Derneği
olarak "İhtiyacını erteleme,
ekonomiye sahip çık" sloganıyla
bir kampanyaya başladık.
Aktif şekilde üretimin
de içindeyiz. Firmalar artık
Çin'e bağımlı olmak istemiyor.
Tedarik çeşitlendirmesinde
ilk akla gelen ülkelerden biriyiz.
Bu anlamda Türkiye'ye bir
yöneliş olacak. Yurtdışında etkinliğimizi
artırma fırsatı var. İtalya ve
Fransa'da birçok firmanın bu pandemiden
önce de çok büyük problemler
yaşadığını biliyoruz. Bu dönemde
ünlü markaların birçoğu iflas için
başvurusunda bulundu. Dünya markaları
ile işbirliği yapmak ya da satın
almak gibi fırsatlar ortaya çıkabilir.
Pandemi bize çok önemli mesajlar
verdi. Her şeyden önce standartlar
değişti ve bu standartlara göre dünyanın
kaynaklarını daha az tüketmek
çok daha önemli hâle geldi.
Üretirken kaynakları tüketmemek,
doğa dostu olmak artık daha önemli.
Biz de pet şişeden takım elbise üreteceğiz.
Bir yıl içinde üretim hedefliyoruz.
Kampanyalarla bunu güçlendireceğiz.
Farklılık çevreye duyarlı
üretim yapmak ve müşterinin hayatına
konfor katan çok yönlü fonksiyonel
ürünler üretebilmek demek.
Güçlü markalar yeni normale göre
kendini ve koleksiyonlarını şekillendirmeli.
Satışlarımızı geçmiş dönemlerle
kıyasladığımız zaman beklediğimizden
daha iyi. Daha da iyi
olacak. Tüketici psikolojisini yönetmemiz
lazım. Ertelenmiş bir talep
var ve indirim kampanyaları var.
Bunları değerlendirmek lazım.
KONJONKTÜR ARTIK BİZDEN YANA
Hilal SUERDEM / Kiğılı CEO'su:
Bu dönemin bütün
gerekliliklerini yerine
getiriyoruz. AVM girişinden
itibaren önlemleri
almaya başladık. AVM yatırımcıları
ve biz dersimize çok iyi
çalıştık. AVM girişlerinde ateş ölçme
ve maske denetimleri yapılıyor, olmayanlara
maske veriliyor. Müşterilere
üç saatten fazla içeride kalmamalarıyla
ilgili anonslar yapılıyor.
Mağazaların içerisinde de her
türlü önlem alınıyor. Hem
hava ortamını hem
ürünleri bitkisel
ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Denenen
her ürün dezenfekte ediliyor. AVM'lere
giriş sayıları her geçen gün artarak
yüzde 40'lara gelmiş durumda.
Mağazalara 10 metrekareye bir kişi olacak
şekilde müşteri alınıyor. Bizim
mağazalarımızda 15 metrekarede bir kişi
kuralı uygulanıyor. Artık müşterinin
rahatlıkla alışveriş yaptığını ve ekonomisine
sahip çıkmaya başladığını görüyoruz.
Sıkıntı yaratacak hiçbir konuya
izin vermiyoruz. Müşterilerimiz mağazaya
girip rahatlıkla alışveriş yapabilirler.
Satış adetlerinde artışlar iyi, indirimlerden
dolayı cirolarımız geçen seneye
yaklaşmak üzere. Tablo kötü değil,
moralimiz iyiye gidiyor. Çok ciddi kampanyalar
yaparak müşterilerimize,
ekonomiye sahip
çıkmaları
için destek
verdik. Fiyatların
aşağıya inmesi enflasyona da fayda sağlıyor.
ABD ile yapılan 100 milyar dolarlık
ihracat anlaşmasının içinde tekstil
büyük bir bölüm alıyor.
DAMATLIK VE SMOKİN TALEBİ PATLADI
Zeynep DOĞAN / Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Bu dönemde üretimimize
bir süre ara vermek
zorunda kaldık ve
sağlık çalışanlarımıza
destek olabilmek için
maske üretimine geçtik.
Yaklaşık 500 bin maskeyi
Sağlık Bakanlığı'na hibe ettik.
Maske ve hijyenik tulum üretimlerinin
projeleri devam ediyor.
Normalleşme sürecine geçiş başladı,
önce üretimimizi tedbirlerle
başlattık, mağazalarımızı açtık.
Bu dönemde sadece markalar değil,
AVM'ler de çok hummalı bir çalışma
içerisine girdi. Dijital mecralara
yatırım yapmanın önemini gördük.
TBu süreçte Türkiye'nin yüzde
5-6 olan online'ın payı kısa bir sürede
15-20 seviyelerine çıktı. Online
kanallarda en çok bakılan kategori
damatlık ve smokindi. Mağazaların
açılmasıyla birlikte ciddi damatlık
ve smokin talebi olduğunu gördük.
İnovatif ve teknolojinin kullanıldığı
ürünlere talep var. Tedarik
zincirlerinde konsolidasyonlar olabilir.
Marka olarak Türkiye'de üretim
yaptığımız için tedarik zinciri
kırılmalarından etkilenmedik.
Üretimdeki temel stratejimiz katma
değerli üretim.
10 YILDA GİDECEĞİMİZ YOLU 3 AYDA ALDIK
Tarık BAYAR / Reckitt Benckiser Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü:
Pandemi dönemi hijyen için suyun kaçınılmaz
olduğunu gösterdi. Ev temizlik ürünlerinin
satışlarında inanılmaz bir artış var. Bütün
bunların temelinde su yatıyor ve Türkiye su
zengini bir ülke değil. Su tasarruf etmemiz
gereken en önemli şeylerden biri. Türkiye
önümüzdeki 10 yıl içinde susuzluk çekme
riski ile karşı karşıya. Ne kadar tasarruf edersek,
bu süreyi o kadar uzatırız. Biz bulaşık
konusunda tasarruf eden bir ülkeyiz.
Hızlı tüketim mallarına baktığımızda sektör yüzde 18 büyüyor, ev temizlik ürünlerine baktığımızda bu oran yüzde 36'larda. Pandemi döneminde yaşadığımız sıkıntı talebin bir anda artmasıydı. Panik yoksa dünyanın geneline yetecek kadar hijyen ürünü üretebiliyoruz. Artık bu konuda normalleşme gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde özellikle bakteri ve virüsleri yok etme konusunda formüllerin geliştirilmesi söz konusu. Tüketici böyle bir beklenti içinde. Bizim de bu yönde çalışmalarımız var, ürünlerimiz yakında raflarda yerini alacak. Bu dönemde gördüğümüz bir diğer önemli şey ise online kanallar oldu. 10 yılda gideceğimiz yolu, 3 ay içerisinde almış olduk. İnanılmaz bir tüketici talebi var. Bu talebin azalacağını düşünmüyorum.