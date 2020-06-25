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Şimdi değişim zamanı

Salgınla birlikte tüm dünya teyakkuza geçerken , dünyaya örnek olan bir mücadele verdi. Krizi minimum hasarla atlatan iş dünyasında, tüm sektörler stratejilerini yeni normale göre düzenliyor. İşte şirketlerin yeni dönem stratejileri

Giriş Tarihi: 25.6.2020 ABONE OL
Şimdi değişim zamanı
Koronavirüs salgını tüm dünyada iş yapış biçimlerini sil baştan değiştirirken, tüm sektörler büyük bir dönüşüm ve değişim yaşadı. Turizmden otomotive, perakendeden temizlik ve hijyen ürünlerine hemen her sektörde ciddi bir yeniden yapılanma söz konusu. Hükümetin verdiği destekle büyük salgını minimum hasarla atlatan iş kolları, yeni dönem için yol haritalarını oluşturdu. Perakende tarafında da yeni normal için tüm hazırlıklar tamamlandı. 1 Haziran itibarıyla açılan AVM ve mağazalar aldıkları önlemleri en üst seviyeye çıkardı. İş insanları gelecek dönemde Türkiye'nin üretim konusunda öncü ülkelerden biri haline gelebileceği değerlendirmesini yapıyor. Tedarikle ilgili çeşitlendirmeye gidildiği zaman ilk akla gelen ülkelerden biri olduğumuzu söyleyen Orka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Önümüzdeki dönemlerde Türkiye'ye bir yöneliş olacağını düşünüyorum" dedi. AVM'lere giriş sayısının kısa sürede yüzde 40'lara kadar ulaştığını söyleyen Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem de hızlı toparlanmanın süreceği öngörüsünde bulundu. Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan ise salgın sürecinin hayatımızda olan şeylerin adaptasyonunu çok hızlandırdığına dikkat çekerken, 10 yılda gidecekleri yolu 3 ayda aldıklarını söyleyen Reckitt Benckiser Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar ise talebin azalacağını düşünmüyor. Pazarda çok ciddi bir ertelenmiş talep olduğunu belirten Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt süreçle ilgili "Buna yetecek kadar üretim ve araç stoku yok" değerlendirmesinde bulundu. İç hatların hızlanmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, "Şimdi ümidimiz dış hatlardaki hareketlenmenin charter'lara yansıması" dedi. Ela Quality Resort Belek Hotel Genel Müdürü Ufuk Gezgin, tüm hazırlıklarını yaptıklarını söylerken Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, fiyaartışı uyarısında bulundu.



YURTDIŞINDA ETKİNLİĞİMİZ ARTACAK
Süleyman ORAKÇIOĞLU / Orka Grup Yönetim Kurulu Başkanı: 1 Haziran itibarıyla mağazalarımızı açtık ve Birleşmiş Markalar Derneği olarak "İhtiyacını erteleme, ekonomiye sahip çık" sloganıyla bir kampanyaya başladık. Aktif şekilde üretimin de içindeyiz. Firmalar artık Çin'e bağımlı olmak istemiyor. Tedarik çeşitlendirmesinde ilk akla gelen ülkelerden biriyiz. Bu anlamda Türkiye'ye bir yöneliş olacak. Yurtdışında etkinliğimizi artırma fırsatı var. İtalya ve Fransa'da birçok firmanın bu pandemiden önce de çok büyük problemler yaşadığını biliyoruz. Bu dönemde ünlü markaların birçoğu iflas için başvurusunda bulundu. Dünya markaları ile işbirliği yapmak ya da satın almak gibi fırsatlar ortaya çıkabilir. Pandemi bize çok önemli mesajlar verdi. Her şeyden önce standartlar değişti ve bu standartlara göre dünyanın kaynaklarını daha az tüketmek çok daha önemli hâle geldi. Üretirken kaynakları tüketmemek, doğa dostu olmak artık daha önemli. Biz de pet şişeden takım elbise üreteceğiz. Bir yıl içinde üretim hedefliyoruz. Kampanyalarla bunu güçlendireceğiz. Farklılık çevreye duyarlı üretim yapmak ve müşterinin hayatına konfor katan çok yönlü fonksiyonel ürünler üretebilmek demek. Güçlü markalar yeni normale göre kendini ve koleksiyonlarını şekillendirmeli. Satışlarımızı geçmiş dönemlerle kıyasladığımız zaman beklediğimizden daha iyi. Daha da iyi olacak. Tüketici psikolojisini yönetmemiz lazım. Ertelenmiş bir talep var ve indirim kampanyaları var. Bunları değerlendirmek lazım.



KONJONKTÜR ARTIK BİZDEN YANA
Hilal SUERDEM / Kiğılı CEO'su: Bu dönemin bütün gerekliliklerini yerine getiriyoruz. AVM girişinden itibaren önlemleri almaya başladık. AVM yatırımcıları ve biz dersimize çok iyi çalıştık. AVM girişlerinde ateş ölçme ve maske denetimleri yapılıyor, olmayanlara maske veriliyor. Müşterilere üç saatten fazla içeride kalmamalarıyla ilgili anonslar yapılıyor. Mağazaların içerisinde de her türlü önlem alınıyor. Hem hava ortamını hem ürünleri bitkisel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Denenen her ürün dezenfekte ediliyor. AVM'lere giriş sayıları her geçen gün artarak yüzde 40'lara gelmiş durumda. Mağazalara 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde müşteri alınıyor. Bizim mağazalarımızda 15 metrekarede bir kişi kuralı uygulanıyor. Artık müşterinin rahatlıkla alışveriş yaptığını ve ekonomisine sahip çıkmaya başladığını görüyoruz. Sıkıntı yaratacak hiçbir konuya izin vermiyoruz. Müşterilerimiz mağazaya girip rahatlıkla alışveriş yapabilirler. Satış adetlerinde artışlar iyi, indirimlerden dolayı cirolarımız geçen seneye yaklaşmak üzere. Tablo kötü değil, moralimiz iyiye gidiyor. Çok ciddi kampanyalar yaparak müşterilerimize, ekonomiye sahip çıkmaları için destek verdik. Fiyatların aşağıya inmesi enflasyona da fayda sağlıyor. ABD ile yapılan 100 milyar dolarlık ihracat anlaşmasının içinde tekstil büyük bir bölüm alıyor.



DAMATLIK VE SMOKİN TALEBİ PATLADI
Zeynep DOĞAN / Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Bu dönemde üretimimize bir süre ara vermek zorunda kaldık ve sağlık çalışanlarımıza destek olabilmek için maske üretimine geçtik. Yaklaşık 500 bin maskeyi Sağlık Bakanlığı'na hibe ettik. Maske ve hijyenik tulum üretimlerinin projeleri devam ediyor. Normalleşme sürecine geçiş başladı, önce üretimimizi tedbirlerle başlattık, mağazalarımızı açtık. Bu dönemde sadece markalar değil, AVM'ler de çok hummalı bir çalışma içerisine girdi. Dijital mecralara yatırım yapmanın önemini gördük. TBu süreçte Türkiye'nin yüzde 5-6 olan online'ın payı kısa bir sürede 15-20 seviyelerine çıktı. Online kanallarda en çok bakılan kategori damatlık ve smokindi. Mağazaların açılmasıyla birlikte ciddi damatlık ve smokin talebi olduğunu gördük. İnovatif ve teknolojinin kullanıldığı ürünlere talep var. Tedarik zincirlerinde konsolidasyonlar olabilir. Marka olarak Türkiye'de üretim yaptığımız için tedarik zinciri kırılmalarından etkilenmedik. Üretimdeki temel stratejimiz katma değerli üretim.



10 YILDA GİDECEĞİMİZ YOLU 3 AYDA ALDIK
Tarık BAYAR / Reckitt Benckiser Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü: Pandemi dönemi hijyen için suyun kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Ev temizlik ürünlerinin satışlarında inanılmaz bir artış var. Bütün bunların temelinde su yatıyor ve Türkiye su zengini bir ülke değil. Su tasarruf etmemiz gereken en önemli şeylerden biri. Türkiye önümüzdeki 10 yıl içinde susuzluk çekme riski ile karşı karşıya. Ne kadar tasarruf edersek, bu süreyi o kadar uzatırız. Biz bulaşık konusunda tasarruf eden bir ülkeyiz.
Hızlı tüketim mallarına baktığımızda sektör yüzde 18 büyüyor, ev temizlik ürünlerine baktığımızda bu oran yüzde 36'larda. Pandemi döneminde yaşadığımız sıkıntı talebin bir anda artmasıydı. Panik yoksa dünyanın geneline yetecek kadar hijyen ürünü üretebiliyoruz. Artık bu konuda normalleşme gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde özellikle bakteri ve virüsleri yok etme konusunda formüllerin geliştirilmesi söz konusu. Tüketici böyle bir beklenti içinde. Bizim de bu yönde çalışmalarımız var, ürünlerimiz yakında raflarda yerini alacak. Bu dönemde gördüğümüz bir diğer önemli şey ise online kanallar oldu. 10 yılda gideceğimiz yolu, 3 ay içerisinde almış olduk. İnanılmaz bir tüketici talebi var. Bu talebin azalacağını düşünmüyorum.

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