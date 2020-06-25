Son dakika | Bakan Kurum sel felaketleriyle ilgili açıklama: Zararlar telafi edilecek

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul ve Bursa'daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık" dedi.

Kurum, "Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI

Murat Kurum, "Karadeniz'de başlattığımız İklim Değişikliği Eylem Planımızı yakında diğer bölgeler için de ilan edeceğiz. Hazırlığını sürdürdüğümüz mevzuatla her şehir 'Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayacak. Bu planlar, illerimize iklim kriziyle mücadelede yol haritası olacak. " diye konuştu.

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