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| Bakan Kurum sel felaketleriyle ilgili açıklama: Zararlar telafi edilecek

haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve 'da yaşanan sel felaketleri ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirerek, selden etkilenenlerin zararlarının giderileceğini söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 16:09 Son Güncelleme: 25.6.2020 16:23 ABONE OL
Son dakika | Bakan Kurum sel felaketleriyle ilgili açıklama: Zararlar telafi edilecek

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul ve Bursa'daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık" dedi.

Kurum, "Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI

Murat Kurum, "Karadeniz'de başlattığımız İklim Değişikliği Eylem Planımızı yakında diğer bölgeler için de ilan edeceğiz. Hazırlığını sürdürdüğümüz mevzuatla her şehir 'Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayacak. Bu planlar, illerimize iklim kriziyle mücadelede yol haritası olacak. " diye konuştu.

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta açıklama yaptı Esenyurt’ta sel nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalanlar kabusu yaşadı! Bursa'daki sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı...

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Son dakika | Bakan Kurum sel felaketleriyle ilgili açıklama: Zararlar telafi edilecek
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