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haberi | Araç sahiplerine güzel haber! fiyatlarında indirim...

haberi: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu geceden itibaren geçerli olacak indirimini duyurdu. Benzinin pompa satış fiyatında 22 kuruş indirim gerçekleşecek.

Giriş Tarihi: 25.6.2020 16:52 Son Güncelleme: 25.6.2020 17:03 ABONE OL
Son dakika haberi | Araç sahiplerine güzel haber! Benzin fiyatlarında indirim...

Son dakika haberi: Uluslararası benzin fiyatlarında dün akşam yaşanan düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'den yapılan açıklamaya göre benzin indirimi bu geceden itibaren geçerli olacak.

22 KURUŞ İNDİRİM

EPGİS, "26/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 22 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." dedi.

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Son dakika haberi | Araç sahiplerine güzel haber! Benzin fiyatlarında indirim...
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