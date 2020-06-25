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Haberi: Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!

Türkiye’de 12 milyondan fazla , Temmuz ayında yapılacak zam için geri sayıma başladı. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. Haziran ayının sonuna gelmemiz ile birlikte, emekli temmuz maaşları ile ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Peki, emekli ve emekli memur maaşı zammı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağkur emeklilerinin Enflasyon ve TÜFE tahminine göre alacakları emekli maaşı zam oranları…

Giriş Tarihi: 25.6.2020 20:16 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili haberleri 12 milyonun üzerinde vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Emekli maaşı artacağı için, hesaplanan ek ödemelerdeki %4 oranına göre ödenen para da yükselecek. İlk altı aylık enflasyon ve haziran ayı TÜFE tahminine göre emekli maaşı artış oranı %5,09 olacak. Peki SSK ve Bağkur emeklileri için maaş miktarı ne kadar artacak? İşte emekli maaşı zam miktarı ve enflasyon oranlarına ilişkin detaylar...

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI

Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. İlk 6 aylık enflasyon, Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran ayı TÜFE tahminine göre yüzde 5.09 olacak. Bu durumda maaşlar da yüzde 5.09 artacak. Bu, gelirlerde 90 ile 320 liraya varan artış getirecek.

Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!

EN ÇOK 6 BİN 590 TL

Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 874 liraya yükselecek. 2000'den önce olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya ulaşacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 590 liraya çıkacak.

Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!
Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!
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Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!
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