Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zamları belli oluyor!

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri 12 milyonun üzerinde vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Emekli maaşı artacağı için, hesaplanan ek ödemelerdeki %4 oranına göre ödenen para da yükselecek. İlk altı aylık enflasyon ve haziran ayı TÜFE tahminine göre emekli maaşı artış oranı %5,09 olacak. Peki SSK ve Bağkur emeklileri için maaş miktarı ne kadar artacak? İşte emekli maaşı zam miktarı ve enflasyon oranlarına ilişkin detaylar...

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI

Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. İlk 6 aylık enflasyon, Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran ayı TÜFE tahminine göre yüzde 5.09 olacak. Bu durumda maaşlar da yüzde 5.09 artacak. Bu, gelirlerde 90 ile 320 liraya varan artış getirecek.