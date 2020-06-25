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Son dakika haberleri: bugün ne kadar? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

Pandemi sürecinin piyasalar üzerindeki olumsuz etkisi, altın talebinin artış göstermesine sebep oldu. Yatırımcılar; özellikle son dönemde ile ilgili anlık değişimleri, uzman yorumlarını ve son dakika haberlerini yakından takip ediliyor. Altın fiyatları bu dönemde rekor üstüne rekor kırarken uzman yorumları, bu yükseliş trendinin bir süre daha devam edeceğini ifade ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Haziran 2020 Perşembe tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 25.6.2020 07:20 ABONE OL
Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

Son dakika haberleri… Haftanın kapanış günü yaklaşırken, ile ilgili anlış değişimler ve canlı rakamlar, önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarının kapanışı nasıl yapacağı, küçük ve büyük yatırımcıların yanı sıra kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın alım veya satımı yapacak vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 25 Haziran Perşembe tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…

SON DAKİKA! ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları rakamlar, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz. 25 Haziran 2020 Perşembe altın fiyatları…

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 388,68

SATIŞ: 388,81

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 632,20

SATIŞ: 637,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.260,40

SATIŞ: 1.272,30

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.494,55

SATIŞ: 2.542,96

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.585,00

SATIŞ: 2.624,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.586,90

SATIŞ: 2.601,20

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları
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Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları
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