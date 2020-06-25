Taklit ürüne 500 bin TL ceza

AKParti, taklit ve tağşiş ürünlere hapis cezası getiren, tarım arazilerine izinsiz hobi bahçesi adı altında inşa edilen yapılara da para cezalarını artıran düzenlemeleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 34 maddeden oluşan tarım ve ormancılık düzenlemelerinin yer aldığı kanun teklifini sunmadan önce, TBMM'de basın açıklaması yaptı.Muş, yeni düzenlemede tağşiş ve taklit ürünlerle alakalı da yaptırımlar bulunduğunu belirterek, "Taklitli ve tağşişli ürünlerle alakalı para cezası 50 binden 500 bin liraya kadar çıkarılabilecek. Bunun 2 yıl içinde tekrar işlenmesi, taklitli ya da tağşişli ürünlerin piyasaya sürülmesi halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak, 5 ila 10 yıl faaliyetten men edilecekler. Gıda güvenliği hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunanlara da 20 bin ile 50 bin lira para cezası öngörülüyor" dedi.Muş, düzenlemeyle orman arazilerinde bazı bozuk zeminlerin hem ekonomi hem doğaya kazandırılması için tıbbi aromatik bitki üretiminin önünün açılacağını söyledi. Hobi bahçeleri olarak bilinen birinci sınıf tarım arazilerine yapılan izinsiz yapıların artış gösterdiğini hatırlatan Muş, şunları anlattı: "1.000 TL'den az olmamak kaydıyla her metrekare için 10 TL ceza kesilecek. Yapıdaki aykırılıklar giderilirse süreç kapanacak. Giderilmezse ceza 3 kat daha artırılacak."