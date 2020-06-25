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TL’ye güvenen herkes kazanacak

Bakan , ’un yılbaşından beri yatırımcı ilgisinin arttığını belirterek, “TL’ye güvenen kazanacak” dedi

Giriş Tarihi: 25.6.2020 ABONE OL
TL’ye güvenen herkes kazanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Borsa İstanbul'un yükselişi ve sektörel güven endekslerine ilişkin paylaşımda bulundu.



YÜKSELİŞ SÜRECEK
Borsa İstanbul'un yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirdiğini belirten Bakan Albayrak, "2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikâyesine inanan herkes kazanacak" dedi. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verilen desteklerin sektörel güven endeksine de yansıdığını bildiren Bakan Albayrak, "Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor" değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan Albayrak, güven endeksinin haziranda bir önceki aya göre, hizmette yüzde 8.5, perakendede yüzde 9.3 ve inşaatta yüzde 33.1 arttığını hatırlattı.
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TL’ye güvenen herkes kazanacak
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