Türkiye Avrupa’nın en güvenli ülkesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, küresel salgın Kovid- 19'un normalleşme sürecinin ardından yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin virüs konusunda Avrupa'nın en güvenli ülkesi olduğunu belirten Ersoy, "Sertifikalandırılmış tesislerde Avrupa standartlarında en güvenlisi biziz. Çünkü sertifikanın çok fazla kriteri var. Çok disiplinli şekilde uyguluyor, periyodik olarak eğitimlerini veriyor ve denetimlerini yapıyoruz. Bu kadar iyi oturmuş Avrupa'da başka bir sistem yok" dedi. Bazı ülkeler açısından koronavirüs sürecinin 'ekovirüs' sürece döndüğünün altını çizen Ersoy, "Bu ülkeler de kendi sistemleri içindeki paranın yine bu sınırları içinde harcanmasını kalmasını istiyor. Bu ekonomik krizde paranın dışarı çıkmasını engelleyecek önlemler alıyorlar" dedi.İstanbul, Antalya, İzmir, Dalaman gibi havalimanlarında 1 Temmuz'a kadar diğerlerinde de 15 Temmuz'a kadar test merkezleri açacaklarını anlatan Bakan Ersoy, "Yolcu ülkesine gitmeden önce burada isterse test yaptırabilecek. Test ücreti de 15 euro. Neticesi 2 saat içinde çıkacak" diye konuştu.İngiltere'deyayımlanan Guardian gazetesi, İngiliz hükümetinin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir dizi ülkeye tatile gidenlerin dönüşlerinde kendilerini iki hafta süreyle karantinaya almaları kuralını kaldırmaya hazırlandığını duyurdu. Gazete, kararın pazartesiden önce açıklanmasının beklendiğini bildirdi. Guardian, İngiltere ile tatil merkezleri arasında kurulacak 'hava köprüsünün' Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan, Hırvatistan, Avusturya ve Almanya'yı kapsayacağını yazdı.