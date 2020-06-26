Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği sürüyor: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, corona virüs salgınından en çok etkilenen yatırım araçları arasında yer alıyor. Salgının başladığı ilk günden beri yükseliş içerisinde olan altın, son 2 haftadır ise oldukça dengesiz bir grafik çiziyor. Yatırımcıların yanı sıra, kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapacak vatandaşlar da, konuyla ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediliyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 26 Haziran 2020 Cuma tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 26 HAZİRAN 2020 CUMA

Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.