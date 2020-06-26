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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği sürüyor: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili hareketliliği sürüyor: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri ve anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgınının getirdiği ekonomik etkiler, döviz piyasaları üzerinde etkisini devam ettiriyor. Bu noktada en çok etkilenen yatırım araçları arasında ise, altın yer alıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 26 Haziran gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 26.6.2020 19:27 ABONE OL
Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği sürüyor: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

, corona virüs salgınından en çok etkilenen yatırım araçları arasında yer alıyor. Salgının başladığı ilk günden beri yükseliş içerisinde olan altın, son 2 haftadır ise oldukça dengesiz bir grafik çiziyor. Yatırımcıların yanı sıra, kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapacak vatandaşlar da, konuyla ilgili haberlerini yakından takip ediliyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 26 Haziran 2020 Cuma tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 26 HAZİRAN 2020 CUMA

Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği sürüyor: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 389,29

SATIŞ: 389,40

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 630,80

SATIŞ: 638,80

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği sürüyor: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.261,50

SATIŞ: 1.276,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.472,17

SATIŞ: 2.520,16

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.562,00

SATIŞ: 2.600,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.597,00

SATIŞ: 2.608,50

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği sürüyor: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği sürüyor: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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